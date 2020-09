L’Estate è musica al Cortile del Teatro Tempio

Nuovo appuntamento con la musica nello spazio esterno del Teatro Tempio di Modena (viale Caduti in Guerra 192).

Venerdì 4 settembre alle 21 il duo musicale composto da Alice Lessman e Lucio Carpani si esibisce nel concerto intitolato “Il flauto nel ‘900 francese”. L’appuntamento rientra nel programma di “Estate in Cortile 2020”, organizzata da associazione Tempio in collaborazione con altre realtà culturali cittadine, col patrocinio del Comune nell’ambito dell’Estate modenese.

Gli spettacoli iniziano alle 21 e la partecipazione è riservata ai soci. I posti sono contingentati, limitati e distanziati; per assistere, entrando con mascherina, disinfezione mani e distanziamento, è consigliata la prenotazione telefonica al 349 1931877 e-mail info@tempiomodena.it

I due musicisti protagonisti della serata concerto di venerdì 4 settembre sono entrambi talenti espressi dal territorio modenese, dove si sono formati.

Alice Lessmann nata a Carpi nel 1997, ha conseguito il diploma di primo livello in flauto con 110 e Lode all’Istituto Superiore di Studi Musicali “Vecchi-Tonelli” di Modena. Dal 2019 è iscritta al biennio superiore dello stesso conservatorio, sotto la guida dei maestri Gabriele Betti, Michele Marasco e Andrea Oliva.

Lucio Carpani, nato a Mirandola nel 1979, si è diplomato nel 2003 in pianoforte all’Istituto Musicale pareggiato Tonelli di Carpi con il massimo dei voti e la lode sotto la guida di Gianni Cioni. In seguito, ha conseguito la laurea del biennio di alta formazione in Pianoforte Solistico col massimo dei voti e la lode, sotto la guida di Roberto Cappello, al Conservatorio Boito di Parma. Ha partecipato, tra gli altri, ai corsi pianistici di Maurizio Pollini all’Accademia Chigiana di Siena, ed è Maestro collaboratore al pianoforte per la società centenaria Corale Rossini di Modena.

Il programma è sul sito dell’Associazione Tempio e pubblicato anche sul sito web del Comune