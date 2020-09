Estate in Cortile, altri tre appuntamenti all'insegna della musica al Teatro Tempio

Nello spazio esterno del Teatro Tempio di Modena arriva una nuova serie di appuntamenti con la musica mercoledì 9 e venerdì 11 settembre alle 21 e sabato 12 settembre alle 19.30. Le serate rientrano nel programma di “Estate in Cortile 2020”, organizzato da associazione Tempio in collaborazione con altre realtà culturali cittadine, col patrocinio del Comune nell’ambito dell’Estate modenese. La partecipazione è riservata ai soci (ci si può tesserare all’ingresso). I posti sono contingentati, limitati e distanziati; per assistere, entrando con mascherina, disinfezione mani e distanziamento, prenotazione telefonica al 349 1931877 (e-mail info@tempiomodena.it).

Mercoledì 9 settembre alle 21 è in programma “Contemporary Playlist”, a cura di Gioventù musicale d’Italia – Modena, con l’ensemble “Forma Libera” (Davide Moro, violino; Anna Freschi, violoncello; Luca Benatti, pianoforte) musicisti che si occupano di esecuzione e divulgazione della musica del 'presente'. Obbligatoria la prenotazione nominale a segreteriagmimo@gmail.com. L’ingresso è a offerta, con la formula “biglietto faidaté”, che consente di ottenere biglietti omaggio per la stagione 2020-2021 di GMI Modena. La tessera dell’associazione Tempio è gratuita.

Venerdì 11 settembre alle 21, biglietto d’ingresso 10 euro, Concerto dei vincitori del Concorso internazionale di canto lirico “Vox Mutinae Nicolaj Ghiaurov” con Greta Doveri, soprano, e William Allione, baritono, per la direzione artistica di Gianni Coletta, a cura dell'associazione Actea.

Sabato 12 settembre alle 19.30 biglietto d’ingresso 10 euro, Open Day della Scuola di Musical “L’Abracadam”, spettacolo con presentazione corsi, insegnanti e novità della stagione. A cura di associazione Abracadam. Prenotazione obbligatoria.

Il programma è sul sito dell’Associazione Tempio (www.associazionetempio.com) e pubblicato anche sul sito web del Comune (www.comune.modena.it/ estate2020).