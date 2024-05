Giancarlo Frigieri inaugura l'estate rock al parco John Lennon

Un’altra estate rock a Castelnuovo Rangone. Si rinnova l’appuntamento con “Note al Lennon”, rassegna musicale che, ormai da tradizione, inaugura il programma estivo castelnovese. Artisti internazionali e sonorità da tutto il mondo per un cartellone di grande qualità, che anche quest’anno vedrà la partnership tra le Amministrazioni comunali di Castelnuovo Rangone e Modena.

Si comincia giovedì 6 giugno dal Parco John Lennon di Castelnuovo con il concerto di Giancarlo Frigieri & The Rufus Party “Una botta e via”, con tutti i più grandi successi del cantautore sassolese riproposti in una nuova veste elettrica. Il 13 giugno tocca a Hugo Race, eclettico musicista australiano già membro dei Birthday Party e dei Bad Seeds di Nick Cave, che in una delle tre date italiane porta al Lennon il suo progetto solista Hugo Race Fatalists e l’album “Once Upon a Time in Italy”, tra brani di desert blues ed echi di colonne sonore italiane in una veste completamente inedita.

Gli Spiritual Front saliranno sul palco del Lennon mercoledì 19 giugno con il loro ultimo album di inediti “Amour Braque”, un mix di rock alternativo, dark folk con vibrazioni blues anni ’60, e “The Queen in not Dead”, reinterpretazione del capolavoro anni Ottanta degli Smiths.

Si prosegue il 27 giugno con i Southlands e la presentazione del nuovo album di inediti “Still Play’n”, poi il 29 giugno la rassegna si sposta ai Giardini Ducali di Modena per l’imperdibile concerto della cantautrice americana Joan Osborne, icona della musica a stelle e strisce, aperto dalla cantante nostrana Ellen River.

Luglio si apre sulla musica dei The Black Sorrow, che faranno tappa al Lennon giovedì 4. La leggendaria rock band australiana – venti album in studio all’attivo, oltre a innumerevoli dischi live e antologie – sarà protagonista del concerto “Roots Soaked Blues Rock”. Lunedì 8 luglio l’altra tappa ai Giardini Ducali di Modena con l’esibizione della Eileen Rose Band e Rich Gilbert special guest. L’11 luglio si torna al Parco Lennon per il concerto esclusivo dei Tupamaros, storica formazione folk rock d’autore, che presenterà il suo nuovo disco “Invisibili”, poi il 18 luglio la cantautrice texana Vanessa Peters sarà con la sua band a Castelnuovo Rangone per il live “Flying on Instruments”.

A chiudere la rassegna sarà anche quest’anno il Limoni Indie Fest, evento dedicato alle band indie italiane, che avranno la loro vetrina il 26 e 27 luglio per due serate all'insegna della migliore musica indipendente italiana. Tutti gli spettacoli, ad ingresso libero e gratuito, inizieranno alle 21.