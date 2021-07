“Esterina Centovestiti” inaugura la stagione teatrale del "Mazzieri" di Pavullo

Con “Esterina Centovestiti” della Compagnia Burambò scritto e interpretato da Daria Paoletta per la regia di Enrico Messina inaugura domani domenica 4 luglio alle 18.30 all’Arena estiva presso l’ex pista di pattinaggio di via San Francesco a Pavullo nel Frignano la rassegna di spettacoli teatrali “EstateRagazzi – Piccoli mondi raccontano” realizzata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Biglietto unico al prezzo di 5 € a persona. In caso di maltempo gli spettacoli si sposteranno all’interno del Mac Mazzieri.

"Esterina Centovestiti" è un racconto del mondo dell'infanzia visto e raccontato dal vissuto di Lucia Ghibelli. Lucia è una giovane donna che cerca di ricomporre con precisione i giorni della scuola e di quando, in quinta elementare, comparve in classe Esterina Gagliardo. L'arrivo di Esterina mette scompiglio nella vita di Lucia e non solo; il fatto che indossa sempre gli stessi pantaloni e ha il colletto del grembiule stropicciato; oppure che se ne sta sempre sola e non è facile comprendere quello che dice. Eppure, come spesso accade, le cose che non si riescono a capire, nel tempo, infine trovano una definizione e finisce che si rivelano fondamentali per la crescita personale di una bambina di dieci anni.

Le vicende della storia mettono in luce le gioie e i dolori, le riflessioni più intime, le domande esistenziali, i perché inspiegabili di quell'età fragile e potente al tempo stesso. È una narrazione non prevedibile, tutt'altro che lineare che fa lo spettatore appassionato e coinvolto.

Daria Paoletta è unica attrice in scena nei panni di Lucia, dando voce e corpo a questo racconto intenso di emozioni e di sorprese continue. La regia sapiente è di Enrico Messina di Armamaxa Teatro.

