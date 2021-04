Etica e Sport, se ne parla online con alcuni campioni

Serata straordinaria con i grandi campioni dello sport lunedì 12 aprile alle ore 21 per la rassegna Fai La Cosa Giusta.

Per parlare di "Etica e Sport" ci saranno l'ex pallavolista ANDREA ZORZI protagonista della "Generazione di fenomeni", l'ex campione di ciclismo e Ct della Nazionale DAVIDE CASSANI, l'ex grande centrocampista della Roma e per anni dirigente dell'Aic DAMIANO TOMMASI e GIOVANNI "Gianni" MADDALONI, maestro di Judo e di vita. A Scampia gestisce un palestra che toglie tanti ragazzi dalla strada. Una vita dedicata alla sua gente con tanti progetti ancora da realizzare. Conduce l'incontro Pierluigi Senatore.

"L’etica attiene agli atteggiamenti mentali ed ai comportamenti personali. L’etica dello sport è un concetto che si fonda su comportamenti di correttezza e rispetto anche se non stabilite da regole scritte. Un vero sportivo deve insegnare ad un allievo le tecniche e le tattiche per vincere una gara, ma deve soprattutto educarlo ad essere leale, inculcando il concetto che l’avversario non è il nemico, ma un atleta che si sta sforzando di conseguire un risultato. Il Fair Play non è una regola scritta, bensì un comportamento eticamente corretto da adottare nella pratica delle diverse discipline sportive. Fair play significa rispettare le regole e l’avversario, accettare e riconoscere i propri limiti, sapere che i risultati sportivi ottenuti sono connessi all’impegno impiegato, promuove valori tanto importanti nella vita quanto nello sport come l’amicizia, lo spirito di gruppo e il rispetto del prossimo."