Euro2021, un torneo di subbuteo nel chiostro di Palazzo Santa Margherita

Sabato 3 luglio, dalle ore 10.00 lle ore 13.00, FMAV organizza nel Chiostro di Palazzo Santa Margherita un minitorneo che ripropone uno dei giochi di culto e più amati dai calciofili di tutte le età: 8 squadre dell’Europeo 2021 si sfidano in punta di dita con il subbuteo.

Per partecipare al torneo è obbligatoria l’iscrizione tramite Eventbrite a questo link. È disponibile un tavolo di prova per partite libere.



L'evento promosso da FMAV Fondazione Modena Arti Visive, collaterale alla mostra in corso Eurogol. 60 anni di Europei in figurina ( Collezione Museo della Figurina, Palazzo Santa Margherita, Corso Canalgrande 103, Modena), è a cura di Mo' Better Football.

