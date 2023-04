Cosa fare a Carpi per Pasqua e Pasquetta

Anche quest’anno Carpi offre a residenti e visitatori la possibilità di trascorrere le festività pasquali all’insegna del “tutto aperto”: aperti sono infatti, sia domenica 9 sia il lunedì dell’Angelo, i principali monumenti e istituti culturali della città.

MUSEI – I Musei di Palazzo dei Pio faranno orario continuato dalle 10 alle 18, con la possibilità di visitare anche le due mostre in corso: “Animali fantastici”, che propone una sessantina fra opere d’arte, libri antichi, oggetti strabilianti e installazioni multimediali per raccontare le “presenze animali” nel Palazzo dei Pio, tra affreschi quattrocenteschi, unicorni e altre creature fantastiche; e la “Biennale della Xilografia” giunta quest’anno alla sua ventesima edizione. Un legame, quello tra la città dei Pio e questa particolare tecnica artistica, sancito dalla figura di Ugo da Carpi (1470-1532), considerato uno dei più importanti xilografi del Rinascimento, nonché inventore del cosiddetto “chiaroscuro” nell’incisione del legno. Ingresso: 8 euro (ridotto 5), presso “InCarpi” o direttamente in museo.

SALA ESTENSE – Per la gioia di tutti i bambini (ma non solo) sarà visitabile anche “La Fabbrica dei Disegni”, il progetto artistico di Hervè Tullet ospitato nella Sala Estense del Palazzo dei Pio: dalle 15 alle 18, sia domenica sia lunedì, si potranno ammirare, in un tripudio di forme e colori, i punti, le linee, le macchie e gli scarabocchi che prendono forma sotto lo sguardo dell’eclettico artista francese nel corso dei numerosi laboratori creativi partecipati rivolti a bambini e genitori (posti esauriti nel laboratorio di domani, sabato 8 aprile).

PIAZZA MARTIRI – Arte, ma non solo, perché piazza dei Martiri quest’anno nel ponte pasquale si trasformerà in un grande mercato enogastronomico internazionale grazie “Regioni d’Europa” che da sabato 8 a lunedì 10 aprile propone una vera e propria immersione totale tra cibo e artigianato tipico dei Paesi Europei. All’interno degli stand non saranno presenti soltanto prodotti culinari, ma anche bigiotteria, tessuti, incensi, prodotti per la casa e cosmetici. Questi gli orari: sabato dalle 16 alle 24; domenica e lunedì dalle 9 alle 24.