Formigine, eventi per grandi e piccini per festeggiare l'arrivo del 2023

Proseguono le iniziative inserite nel programma delle festività. Mercoledì 28 dicembre alle 17 nella biblioteca per ragazzi Matilda si terrà “Piccole orecchie”, letture per bambini di 2 anni accompagnati dai genitori. Alle 21 spazio all’associazionismo, con lo spettacolo teatrale sul tema della donazione “Tutti su per Avis” presso l’auditorium Spira mirabilis. La serata, con ingresso a offerta libera, è a cura dell’Associazione culturale Valigie Leggere.

Giovedì 29 dalle 15 alle 18 si torna nella biblioteca Matilda per “Bibliotecario sono io”, iniziativa per bambini dai 7 agli 11 anni per scoprire tutti i segreti di Matilda. Stessa location, venerdì 30 alle 17, per “Capodanno in biblioteca”, narrazioni per finire in bellezza il 2022 per bambini dai 5 agli 8 anni. Tutti gli eventi organizzati in biblioteca sono ad ingresso gratuito su prenotazione al numero 059416356.

Sabato 31 dicembre la Polisportiva Formiginese ospiterà un doppio appuntamento di Capodanno: in una sala, a partire dalle 21.30, è in programma il cenone di fine anno in compagnia dell’orchestra Rossana Biagioni Band, tra ballo liscio e balli di gruppo, mentre in un’altra sala alle 22 si terrà lo spettacolo “Boogie Woogie, Swing, Rock'n'roll e non solo” insieme ai Level 059 Dance Academy.

Di nuovo in Polisportiva, infine, domenica 1 gennaio alle 20.30 per la tombola.