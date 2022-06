Tanti eventi nel decimo anniversario del gemellaggio Maranello-Sakahogi

Nel 2022 il gemellaggio tra Maranello e Sakahogi compirà 10 anni. Forte anche di questo motivo, per l’estate-autunno 2022 si terranno ancora gli ormai consueti incontri al Mabic dedicati alla cultura giapponese. Il titolo è “Tasogare ?? – argomenti di Giappone al crepuscolo”. Tasogare nella lingua giapponese è la parola poetica con cui si indica il crepuscolo, ossia il confine tra giorno e notte, quando le ombre contornano tutto quello che appare davanti ai nostri occhi. Nel corso degli incontri di Tasogare si approfondiranno gli aspetti meno noti della cultura giapponese nella sua quotidianità.

Ecco il calendario degli incontri:

25 giugno ore 21.00, Piazzetta Nelson Mandela (di fronte al Mabic). D?butsu. Gli animali in Giappone tra realtà e leggenda.

23 luglio ore 21.00, Piazzetta Nelson Mandela (di fronte al Mabic). Tenn?. La storia della casa imperiale giapponese.

10 settembre ore 17.00, sala conferenze del Mabic. Wabi-sabi. Imperfezione e vuoto: l’architettura moderna giapponese.

8 ottobre ore 17.00, sala conferenze del Mabic. Washitsu. La casa giapponese.

5 novembre ore 17.00, sala conferenze del Mabic. Itadakimasu. Arte e magia della cucina giapponese



MABIC - Maranello Biblioteca Cultura Via Vittorio Veneto, 5, 41053; cultura@comune.maranello.mo.it; 0536240020 www.comune.maranello.it. Pagina FB Città di Maranello, www.higashishinbun.blogspot.com.

Il curatore:

Floriano Terrano, laureato in letteratura ed arte greca e latina, è diplomato in lingua giapponese alla Scuola Giapponese di Milano (????????). Scrive di arte, cultura e società dell’Estremo Oriente, Giappone in particolare. Organizza conferenze e rassegne dedicate a vari aspetti della società e della cultura estremo-orientale. Cura mostre di artisti giapponesi e dell'Estremo Oriente. Ha collaborato con numerosi enti e musei tra cui: Galleria Arte Giappone Milano, Musei del Castello Sforzesco Milano, Galleria Civica Modena, Camera di Commercio e Industria Giapponese in Italia c/o JETRO Milano, Fondazione Fotografia Modena, Accademia Militare di Modena, Comune di Maranello, Mabic Maranello Biblioteca Cultura, Museo di Arte Orientale “E. Chiossone” di Genova, Musei Civici Reggio Emilia. Sul suo blog www.higashishinbun.blogspot.com si possono leggere alcuni dei suoi articoli già pubblicati e visionare alcune delle sue attività nell'ambito della cultura giapponese ed orientale.