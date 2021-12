Natale alla Fattoria Centofiori, tante proposte dedicate ai più piccoli

Per tutto il mese di dicembre la Fattoria Centofiori di Modena festeggerà l’arrivo del Natale con tantissime attività ed esperienze, come sempre a contatto con la Natura. A seguire il programma completo

Mercoledì 8 dicembre



Ore 10.00, "Costruiamo insieme un gioco antico!". Attraverso questa semplice esperienza di falegnameria faremo un salto indietro nel tempo, quando i bambini, a partire da pochi materiali di recupero, si costruivano da soli giochi e passatempo divertentissimi ed ingegnosi. Un originalissimo regalo di Natale fatto tutto con le tue mani! Per bambini/e dai 6 agli 8 anni.

Sabato 11 dicembre

Ore 17.30, "Il Solstizio d’Inverno". La luce del sole al solstizio d’ inverno è preziosa, perché da sempre rappresenta la vita, il calore, la gioia! In questa magica e lunga notte, attraverso la creazione di originali lanterne, come nelle antiche tradizioni legate a Santa Lucia, illumineremo i nostri passi in una piacevole passeggiata notturna nei dintorni della Fattoria, sotto la pioggia delle Geminidi…le stelle cadenti d ‘inverno, che attraverseranno i nostri cieli proprio in questa magica notte. Passeggiata notturna per famiglie (2 adulti e max 2 bambini) e bambini/e dai 4 anni.

Domenica 12 dicembre

Ore 17.30, "Santa Lucia, la festa della Luce". Santa Lucia, la festa della luce nella giornata più corta dell’anno. Venite insieme a noi a passeggiare a lume di torcia e ad osservare le ultime arrivate tra gli sciami di meteore... le Geminidi (osservazione con il telescopio).

Per famiglie (2 adulti e max 2 bambini) e bambini/e dai 6 anni

Giovedì 16 dicembre

Ore 17.00, "Cosmesi fai da te". Spray profumato, “detergente goloso” alcune preparazioni fai da te che confezioneremo per regali di Natale eco e green! Per bambini/e dai 3 ai 7 anni.

Sabato 18 dicembre

Ore 10.00, "Il Piccolo Popolo in Fattoria". Strani esseri si aggirano per la Fattoria, simpatici, permalosi, goffi …Scoviamo le loro tracce tra alberi, arbusti e foglie …si è mosso qualcosa laggiu’? Insieme in silenzio forse riusciamo a vederli! Passeggiata animata sulle tracce dei Folletti del bosco. Per bambini/e dai 3 ai 6 anni.

Ore 15.00, "Un Viaggio Delizioso". I profumi delle feste ci riempiono di buoni ricordi , prepariamo insieme i biscotti con ingredienti gustosi, cioccolato e cannella. Ma è sempre stato così? Da dove vengono questi prodotti deliziosi? Scopriamo quale viaggio fantastico percorrono gli ingredienti per arrivare fino alle nostre tavole! Per bambini/e dai 6 ai 10 anni.

Domenica 19 dicembre

Ore 10.00, "Le candele profumate: dalle Api un Tesoro". Le api lavorano instancabilmente durante tutto l’anno, in autunno l’apicoltore raccoglie i tesori preziosi dell’arnia. La cera d’api è uno di questi Realizziamo con essa una candela.

Per bambini/e dai 3 ai 6 anni.

Ore 15.00, "Le Radici dell’Albero di Natale". Perché addobbiamo gli alberi a Natale? Perché proprio gli abeti? Lo scopriremo insieme a Marzaglia, tra i boschi del polo ambientale mentre costruiremo una ghirlanda per rendere più accoglienti le nostre case.

Per bambini/e dai 4 agli 8 anni.

Martedì 21 dicembre

Ore 17.00, "Le Decorazioni natalizie Centofiori". Scopriamo insieme come decorare con le bucce d’arancia, legnetti e materiali naturali che abbiamo raccolto alla Fattoria Centofiori. Creiamo originali decorazioni per le Feste! Per Bambini/e dai 3 ai 6 anni.

Per tutti gli eventi, la prenotazione è obbligatoria, ed effettuabile a questo link (posti limitati). Per maggiori informazioni, contattare l'indirizzo di posta elettronica didattica@fattoriacentofiori.it oppure il numero tel. 331 1329803