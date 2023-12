Musica, aceto balsamico e cultura nel Natale di Spilamberto

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Spilamberto

Sabato 23 dicembre alle ore 15.30 presso il Museo dell’Aceto Balsamico di Spilamberto “Un Natale balsamico”, a cura di Etcetera Soc. Coop; info e prenotazioni su https://www.etceteralab.it/it/calendario-eventi.html. Alle ore 18 presso l’ex Chiesa di Santa Maria degli Angeli presentazione del libro “Le storie del Cavalier Lamberto”, a seguire spettacolo “La cena degli angeli”; eventi a cura di Compagnia di Verdeta. Sabato 23 dicembre alle ore 21 presso la Chiesa di S. Adriano “Concerto di Natale”, a cura di Schola Cantorum Bazzano APS.

Domenica 24 dicembre alle ore 10.30 in Piazza Caduti Libertà “Auguri della Banda, concerto itinerante per le vie del paese”, a cura del Corpo Bandistico G. Verdi di Spilamberto. Nel corso dell’evento punto somministrazione di Vin Brulè, a cura del Corpo Alpini di Spilamberto.

Martedì 26 dicembre alle ore 17 presso lo Spazio Eventi L. Famigli “Concerto della solidarietà”, a cura del Corpo Bandistico G. Verdi di Spilamberto.

Durante tutto il periodo delle feste sarà possibile immergersi in una calda atmosfera natalizia ed ammirare le luminarie per le vie del paese. Per dettagli ed aggiornamenti www.comune.spilamberto.mo.it e canali social del Comune (IG e FB).