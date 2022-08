Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

Finalmente torna a Guiglia Rocka n'Beer, la festa della birra di Roccamalatina, giunta quest'anno alla sua 21° Edizione.

Giunge alla sua terza edizione Savignano a tutta birra, l'evento benefico organizzato da #iostoconvoi con il patrocinio del Comune di Savignano sul Panaro il cui ricavato sarà destinato al Day Service Oncologico dell'Ospedale di Vignola.

Musica, buon cibo, allegria e il frutto simbolo dell’estate: domenica 7 agosto al Parco Nizzola di Cavidole, frazione di Castelnuovo Rangone c’è la festa della cocomera.

Sabato 6 e domenica 7 agosto, nel centro storico di Fanano, si terrà la XX Rassegna dei Frutti di Montagna.

A Sant’ Annapelago e Pievepelago riparte la manifestazione Made in Italy tra mercatini di prodotti tipici e artigianato e assaggi provenienti dal Piemonte, dalla Toscana e dalla nostra regione.

“Estate in villa”: torna da venerdì 29 luglio a lunedì 8 agosto la tradizionale Festa de l’Unità organizzata dal Circolo Pd di San Prospero e ospitata presso l’area di villa Tusini, in via Pace.

Domenica 7 agosto la Riserva naturale delle Salse di Nirano, propone una visita guidata gratuita attraverso l’area integrale, con partenza alle ore 16.30 dall’Ecomuseo di Cà Rossa.

Sabato 6 agosto alle 21 le più importanti arie del melodramma di Giuseppe Verdi sono le protagoniste del nuovo appuntamento di ETRA nella splendida cornice di Piazza dei Contrari ai piedi della Rocca di Vignola.