Gli eventi da non perdere per Capodanno a Modena e provincia Dalla "discoteca a cielo aperto più grande d'europa" al ballo liscio, ecco tutti gli appuntamenti che propone la provincia per la Notte di San Silvestro

Modena saluta il 2022 con una festa di Capodanno a cielo aperto che unisce il mito, l’arte e le nuove tecnologie con due installazioni digitali e uno spettacolo di danza aerea, nella quale sarà protagonista il sito Unesco con piazza Grande, il Duomo e la Ghirlandina.

Soprattutto per i più giovani, il centro nevralgico dei festeggiamenti di Capodanno è Sestola, con Cim1. Sei giorni di eventi, apres-ski e musica, con ospiti del calibro di Fabri Fibra.

Sarà Daddy G, membro e fondatore dei “Massive Attack”, il protagonista dell’annunciato “dj set” di San Silvestro, offerto dal Comune in piazza dei Martiri: uno scenario che la sera del 31 dicembre si trasformerà nel «club a cielo aperto più grande d’Europa».

A Maranello il Capodanno è firmato Picchio Rosso. Il 31 dicembre, è in programma “Remember Picchio Rosso - All Star D.J” con le musiche più belle degli anni 70/80/90 suonate dai dj che hanno fatto la storia del mitico locale, che trasformeranno la piazza in una discoteca.

Musica e divertimento nell'incantevole cornice di Piazzale della Rosa, ai piedi di Palazzo Ducale, per il Capodanno di Sassuolo. Per l'occasione, rimarrà allestita la scenografia di "Sassuolo on Ice".

A Modena l'anno si conclude con lo spettacolo "Chi non ride a Capodanno" del comico Andrea Pucci. Appuntamento al Palapanini, per accogliere il 2023 nel segno della comicità.

Sabato 31 dicembre la Polisportiva Formiginese ospiterà un doppio appuntamento di Capodanno: in una sala, è in programma il cenone di fine anno in compagnia dell’orchestra Rossana Biagioni Band, tra ballo liscio e balli di gruppo, mentre in un’altra sala si terrà lo spettacolo “Boogie Woogie, Swing, Rock'n'roll e non solo” insieme ai Level 059 Dance Academy.