Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

1 - FESTIVALFILOSOFIA, TUTTI GLI EVENTI IN PROGRAMMA PER L'EDIZIONE DELLE "MACCHINE". Dedicato al tema macchine, il festivalfilosofia 2020 è in programma a Modena, Carpi e Sassuolo dal 18 al 20 settembre. Oltre al programma filosofico, sono decine gli eventi collaterali che, tra installazioni, musica e tanto altri, si susseguiranno nei tre giorni.

2 - INSETTI E INVERTEBRATI, A SALICETA LA 53° EDIZIONE DI ENTOMODENA. Torna Entomodena, il meeting internazionale di entomologia, malacologia e invertebrati, in programma sabato 19 e domenica 20 settembre alla Polisportiva Saliceta San Giuliano di Modena.

3 - DIALETTO MODENESE, A LEVIZZANO UNA RASSEGNA DEDICATA. Al via al Castello di Levizzano Rangone il trittico di iniziative nell’ambito di “Lingua madre”, il progetto ideato dall’assessorato alla cultura del Comune di Castelvetro per la valorizzazione del dialetto, collegato al Museo del vino e della società rurale “Rosso Graspa”.

4 - MUSICA, CIBO E GIOVANI A CONCORDIA CON IL YOUNG MUSIC FESTIVAL. Sabato 19 settembre Concordia sarà teatro di una grande esperienza musicale e culinaria. Torna, dopo il successo della precedente edizione, Young music festival & C’era e C’è Street Food Fest, l'evento che unisce il festival dei gruppi musicali giovanili locali.