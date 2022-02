San Valentino, due giorni di romantiche iniziative a Formigine

San Valentino torna ad accendere di rosso il centro storico formiginese con due giorni di iniziative dedicate alla festa degli innamorati.

Domenica 13 e lunedì 14 febbraio piazza Calcagnini si animerà con ambulanti, stand enogastronomici e l’intrattenimento degli artisti di strada grazie all’associazione dei commercianti Proform.

Anche il Castello si vestirà a festa, con le proiezioni di immagini a tema tra le 17.30 e le 22 e l’installazione decorativa sul ponte levatoio: come ogni anno, non mancherà la tradizionale “panchina degli innamorati” dove scattare foto ricordo. Per gli appassionati di pittura, da non perdere dal 12 al 15 febbraio la mostra presso Le Loggette (piazza Repubblica) a cura dell’associazione “Amici dell’Arte”.

Commenta l’Assessore alle Attività produttive Corrado Bizzini: “Grazie ai commercianti formiginesi che danno sempre prova di grande spirito di iniziativa, riportando un altro atteso evento nella nostra splendida piazza e nel pieno rispetto delle normative anticontagio”.