Finale Emilia, un mese di eventi con il settembre finalese

La conclusione dell’estate sarà un momento particolarmente intenso per chi frequenta e vive la città di Finale Emilia. Un tempo dedicato alla Fiera campionaria, oggi il mese di settembre torna centrale nel calendario degli eventi con una serie di iniziative, manifestazioni e appuntamenti organizzati e promossi, oltre che dall’amministrazione comunale, da associazioni di volontariato, organizzazioni economiche, attività commerciali e pubblici esercizi.

“Credo che l’offerta che la città nel suo insieme, in tutte le sue componenti attive – spiega l’assessore alla Cultura, Elisa Cavallini – ha saputo proporre per il mese di settembre sia in grado di soddisfare le esigenze più disparate. Spettacoli, iniziative culturali, momenti di riflessione anche religiosa, occasioni di socialità, c’è un po’ di tutto per tutti. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno promosso iniziative e ci hanno supportato in quelle che abbiamo curato direttamente. La collaborazione credo sia un elemento fondamentale per il futuro della nostra città”.

Da venerdì 2 settembre a sabato 1 ottobre, innumerevoli eventi animeranno la città: in allegato il programma completo

SETTEMBRE FINALESE