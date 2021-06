Castelfranco Emilia, alle porte un weekend denso di appuntamenti

Quello all’orizzonte sarà un altro weekend denso di appuntamenti per tutto il territorio di Castelfranco Emilia. Oltre agli appuntamenti già annunciati con Fai la cosa giusta (Giardino romantico Villa Sorra, sabato pre-serale ore 18.30) e con il Castelfranco Blues Festival (sabato sera, ore 20.15, Piazza Garibaldi), il cartellone prevede anche altre importanti iniziative, per i grandi e per i più piccini.

Si parte con la prima edizione dello Yoga Festival, che prende il via sabato 26 con estensione anche a tutta la giornata di domenica 27 giugno, entrambi i giorni dalle 08.30 alle 20.00, nella splendida cornice del parco di Villa Sorra.

L’evento è organizzato da Valigie Leggere ed è aperto a tutti, esperti, principianti e famiglie con bambini dai 3 anni in su. Con ingresso gratuito e senza bisogno di prenotare, dato l’ampio spazio a disposizione, sarà possibile praticare - anche se si sale per la prima volta sul tappetino - stili diversi di yoga, guidati da insegnanti qualificati. Accanto alle classi di yoga si potranno provare pratiche di meditazione, mantra, mandala, strumenti orgonici e si terranno due conferenze sulla Bhagavad Gita .

Diverse sono inoltre le proposte per famiglie con bambini, sabato pomeriggio e nella giornata di domenica, per far conoscere anche ai più piccoli l’esperienza dello yoga e della consapevolezza corporea attraverso il gioco, il disegno, le storie, l’acroyoga.

Per permettere a tutti di trattenersi per l’intera giornata, sarà presente il food truck L’Alternativa Vegan che proporrà cibo esclusivamente vegetale, gustoso, cruelty free e creativo. Saranno esposti oggetti creati a mano, prodotti fitoterapici dell’Appennino modenese, pubblicazioni sullo yoga e sarà possibile fruire, a offerta libera, di trattamenti individuali di campane tibetane e reiki per il benessere psicofisico.

Il weekend prosegue con “Favole a merenda”. La biblioteca di Castelfranco esce dalle mura e si sposta con libri e lettori nel parco storico di Villa Sorra per proporre ai bambini tante gustose narrazioni, grazie alla disponibilità dei volontari dell’Associazione Bugs Bunny che da anni collaborano con diversi progetti per la diffusione del libro e della lettura nel territorio comunale, affinché diventi un’opportunità di crescita e benessere per tutti. Per raggiungere questo obiettivo è importante la lettura ad alta voce fin dalla più

tenera età, anche attraverso iniziative che portino il piacere di ascoltare una storia in contesti diversi e coinvolgenti. Sabato, dunque, dopo l’esordio lo scorso weekend, si terrà il secondo appuntamento con le “Favole a merenda”, alle ore 17.00, per bambini dai 3 ai 6 anni: i lettori volontari si alterneranno con diverse proposte di lettura per incantare grandi e piccini. Al termine ci sarà una merenda

per tutti, all’insegna dei “sani stili di vita”.

Bambini e genitori sono attesi, puntuali, alle ore 16.50 davanti al cancello del parco, ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. E’ indispensabile portare un cuscino o un telo per sedersi. A tutti i partecipanti, verrà donato un segnalibro speciale realizzato dalla biblioteca.

Sempre sabato 26 giugno e sempre con inizio fissato alle ore 17.00, a Bosco Albergati è in programma “Crepuscolo in bosco con pic-nic”, Pic-nic nel bosco con servizio di food & beverage a cura della Città degli Alberi.

Domenica 27 giugno, dalle 10.00 alle 11.30 a Villa Sorra è in programma una visita guidata al Giardino Romantico a cura del prof. Alberto Minelli del Dipartimento di scienze e tecnologie agroalimentari dell’Università di Bologna.

Sempre domenica 27 e sempre a Villa Sorra, ma con inizio fissato alle ore 18.30, nel Giardino Romantico nell’ambito dell’iniziativa “Le voci dei libri. Scrittori sulla Via Emilia”, sarà di scena “L’uomo che sussurrava ai lettori: le memorie del libraio più famoso d’Italia”: Alessandro Vanoli dialoga con Romano Montroni. Al termine è in programma una degustazione enogastronomica gratuita per i

partecipanti (prenotazione obbligatoria su www.eventbrite.it).

Per chiudere questo ricco weekend di eventi, sempre domenica 27 giugno, ma in Piazza Garibaldi a Castelfranco, altri due appuntamenti da non perdere: nel pomeriggio ci sarà “Castelfranco Emilia danza”, una masterclass con coreografie di danza

classica, contemporanea, moderna, hip hop e break dance interpretate dai più talentuosi danzatori italiani agonisti a cura Kinesfera ASD e Proloco. In serata, invece, con inizio fissato per le 21.00 e sempre sul palco di piazza Garibaldi, le Scuole di danza più rappresentative dell'Emilia Romagna e i loro giovani talenti danzeranno in un caleidoscopio di stili e virtuosismi danzanti. Anche questo

appuntamento è a cura di Kinesfera ASD e Proloco (prenotazione obbligatoria su www.eventbrite.it).