Visite guidate e mostre: un viaggio tra arte e archeologia per un weekend ai Musei Civici

Il dialogo tra arte e archeologia, tra l’antico e il contemporaneo, è il filo conduttore delle visite guidate gratuite proposte dal Museo Civico di Modena nell’ambito della nuova apertura estiva, dal venerdì alla domenica, dalle 18 alle 23.

Nelle sale espositive al terzo piano del Palazzo dei Musei (in largo Sant’Agostino) recentemente rinnovate in occasione dei 150 anni del Museo, le visite propongono ogni giorno un tema diverso: venerdì 25 giugno, alle 21.30, protagonista sarà la mostra “Primordi. La riscoperta della raccolta del Paleolitico francese del Museo Civico di Modena”. La raccolta di strumenti in pietra paleolitici acquisiti dal Museo alla fine dell’Ottocento è stata “riscoperta” con moderne tecnologie di indagine e valorizzata in una grande vetrina ispirata all’arredo originario, riproposta con criteri espositivi aggiornati, video, apparati multimediali, istallazioni ed un’opera contemporanea dell’artista Alice Padovani. Uno degli aspetti più curiosi e innovativi della mostra è il riferimento, evocato da un filmato introduttivo, agli stereotipi che da sempre accompagnano la preistoria. Fra questi il più noto è l’immagine lineare dell’evoluzione, da tempo soppiantata da una visione scientificamente aggiornata e nota con la definizione di “bush”, cespuglio.

Sabato 26 giugno, alle 21.30, “Una storia lunga 150 anni” è invece la visita guidata, che celebra l’anniversario dalla fondazione portando alla scoperta del nuovo allestimento, che dialoga con quello ottocentesco con elementi contemporanei, e raccontando storie, curiosità e aneddoti sulla nascita delle raccolte e sulle intuizioni e i progetti di chi ha creato il museo alla fine dell’Ottocento.

Domenica 27 giugno, alle 18.30, “Modena-Parigi: andata e ritorno”, è il titolo della nuova visita guidata gratuita alla Gipsoteca Giuseppe Graziosi. Partendo dalle lettere scritte da Graziosi durante il breve soggiorno a Parigi, la visita illustra il rapporto con la cultura francese attraverso le opere dell'artista presenti in Gipsoteca. Le visite a Gipsoteca e Lapidario si alterneranno nei fine settimana, proponendo di volta in volta nuovi e suggestivi temi, stimolando punti di vista insoliti sulle due collezioni.

Tutte le viste, a cura di Mediagroup98, sono a ingresso gratuito e con posti limitati. Si consiglia la prenotazione, telefonando al numero 059 203 3125 o scrivendo al Museo civico (palazzo.musei@comune.modena. it).

