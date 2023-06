Pagani celebra i primi 25 anni: mostra videomapping e concerto in Piazza Roma

San Cesario Sul Panaro: Pagani Automobili si appresta a celebrare il suo 25° anniversario e lo farà con un evento che avrà luogo, dal 16 al 18 giugno, nel centro di Modena, precisamente in Piazza Roma davanti al prestigioso Palazzo Ducale. Protagoniste saranno 25 Hypercar, alcune di proprietà del marchio e altre concesse da proprietari e collezionisti di tutto il mondo. Ciascun modello esposto ha la sua storia e tutte insieme rappresentano le tappe di un viaggio iniziato nel 1998 nel cuore della Motor Valley.

"Horacio Pagani non ha solo sognato e costruito hypercar tra le più belle del mondo, ma ha fatto dell’azienda un atelier creativo dove una comunità di persone si riconosce, condivide mani e pensiero, affronta le grandi complicazioni della meccanica, maneggia la bellezza e trova ispirazione reciproca - si legge in una nota della casa di San Cesario - Per Pagani Automobili celebrare il 25° anniversario significa, prima di tutto, ringraziare le persone che hanno creduto nel progetto fin dall’inizio: clienti, colleghi, collaboratori e i numerosi appassionati sparsi nel mondo. È proprio questa famiglia “allargata” che permette, ogni giorno, di trasformare pensieri, gesti e parole nei tratti di un disegno più vasto, creativo e ogni volta unico. Possedere una Pagani non consiste nell'averla, ma nel continuare a vivere un’emozione di guida e di scambio di esperienze, nel continuare ad affidarla a mani preziose capaci di conservarla e migliorarla nel tempo".

La mostra “25 anni – 25 Hypercars”

Per tutti i tre giorni della manifestazione sarà possibile ammirare la suggestiva esposizione “25 anni - 25 Hypercars” che sarà allestita in Piazza Roma, davanti al maestoso Palazzo Ducale, attualmente sede dell’Accademia Militare di Modena. Il posto d’onore, al centro dell’esposizione, è riservato ai tre modelli iconici della Pagani Automobili, che rappresentano le pietre miliari di un percorso iniziato nel 1998 con il progetto C8 (Zonda), proseguito nel 2011 con il progetto C9 (Huayra) e arrivato l’anno scorso al terzo atto con il progetto C10 (Utopia). Ad abbracciarle ci saranno tutti i modelli che hanno segnato la storia del Brand: Zonda “La Nonna", Zonda S, Zonda S Roadster, Zonda F, Zonda F Roadster, Zonda Cinque, Zonda R, Zonda Cinque Roadster, Zonda Tricolore, Zonda Revolucion, Zonda 760, Zonda HP Barchetta, Zonda Revo Barchetta, Huayra BC, Huayra Roadster, Roadster BC, Pagani Imola, Huayra Tricolore, Huayra R e Huayra Codalunga.

Il concerto di Mario Biondi e la musica di Radio Monte Carlo

Pagani e la musica, un binomio inscindibile. Dopo le note emozionanti della sinfonia “Utopia”, a celebrare il quarto di secolo è lo stile jazz, fatto di ritmo e improvvisazione, elementi che caratterizzano la storia di un’azienda che da sempre coniuga tecnologia e libertà espressiva.

Un nuovo brano “Heart, hands and passion”, una composizione jazz su cui ha lavorato l’artista italiano Mario Biondi con l’arrangiamento del compositore Riccardo Rossini, curatore della trascrizione dei 13 brani suonati al pianoforte da un giovane Horacio Pagani (Casilda, Argentina, 1980). In anteprima, la sera del 16 giugno, il brano sarà presentato da Nick The Nightfly ed eseguito dai giovani musicisti della Verdi Jazz Orchestra del Conservatorio di Milano. E alle 22,00 il raffinato cantautore e arrangiatore Mario Biondi chiuderà la giornata con un suggestivo concerto gratuito.

Le tre giornate dell'esposizione saranno accompagnate da Radio Monte Carlo, Radio Ufficiale dell'evento, che realizzerà una speciale playlist curata dai suoi music designer.

Spettacolo di video mapping

Il 16 giugno alle 21,45 e il 17 e il 18 giugno alle 22,00 la facciata del Palazzo Ducale prenderà vita con uno spettacolo di mapping ed un suggestivo video realizzato in occasione dell'anniversario.

Per tutto il periodo dell’evento sarà presente lo store Pagani, dove acquistare i capi d’abbigliamento e gli accessori della nuova collezione 25° anniversario.

?Il programma completo

16 GIUGNO 2023

9:00 Apertura dell'esposizione "25 anni - 25 Hypercars"

20:30 - 21:15 Musica con la Verdi Jazz Orchestra del Conservatorio di Milano

21:45 - 22:00 Spettacolo di Video Mapping

22:00 - 23:00 Concerto gratuito di Mario Biondi, presenta Nick The Nightfly, Radio Monte Carlo

23:00 - Chiusura dell'esposizione

17 e 18 GIUGNO 2023