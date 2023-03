Ezio Greggio si racconta tra le pagine del suo libro al BPER Forum Monzani

Ezio Greggio è nato nello stesso anno della televisione e la frequenta da quarantacinque anni ma non l'ha mai sposata: nelle pagine di "N°1. Una vita di avventure, incontri, scherzi e risate" (Solferino) c'è infatti la televisione ma c'è, soprattutto, la vita. Greggio propone il libro al pubblico del BPER Banca Forum Monzani domenica 26 marzo alle 17.30 e ripercorre quasi mezzo secolo di carriera senza un attimo di respiro: retroscena e aneddoti divertenti, scherzi combinati a colleghi e a malcapitati vari, trasferte per serate di cabaret che sembrano episodi di una fiction. E i racconti esclusivi legati a tante amicizie: da Gianfranco D'Angelo a Mel Brooks, da John Landis a Enzo Iacchetti, da Kelly LeBrock a Carlo ed Enrico Vanzina, passando per Leslie Nielsen e una sua certa infernale invenzione. In queste pagine la storia dello spettacolo - ma anche del nostro Paese - è raccontata da una prospettiva privilegiata, quella di chi l'ha fatta: dalla nascita delle Tv private con Telebiella, al cinema dei favolosi anni '80 con Yuppies e la nuova commedia all'italiana, e poi il mondo del cinema internazionale, da Hollywood a Montecarlo. Greggio condivide con i lettori l'autentica felicità di chi sa di aver vissuto una stagione speciale, con lo stile brillante che lo ha reso celebre e la generosità che lo rende davvero «numero uno».

