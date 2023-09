Fabio Caressa a Formigine per "Idea, la festa del pensiero"

C’è poco da fare: anche per coloro che non lo seguono assiduamente, il calcio è un aspetto sociale di grande peso. Basta pensare ai mondiali, una manifestazione che da sempre scandisce i tempi della nostra vita: tutti ricordiamo i mondiali tedeschi del 2006 o l’Europeo del 2020.

Per parlarne, nell’ambito della manifestazione “Idea, la festa del pensiero”, Cna, in collaborazione con il comune di Formigine, ha invitato una delle voci televisive più conosciute, Fabio Caressa, giornalista con oltre trent’anni di attività, attualmente in forza a Sky, per la quale segue i più importanti eventi calcistici e conduce Sky calcio Club.

Tra i suoi ultimi libri ricordiamo Andiamo a Berlino, Gli angeli non vanno mai in fuorigioco, Scrivilo in cielo: nel calcio e nella vita per vincere bisogna crederci e l’ultimo, datato 2022, Grazie, Signore, che ci hai dato il calcio.

Con Fabio Caressa parleremo si parlerà di emozioni. telecronache, aneddoti, storie e di tutto ciò che gira attorno al mondo della palla presa a calci.

Commenta l'assessore allo Sport Marco Biagini: "Quest'anno il nostro festival Idea, grazie al prezioso sostegno di Cna, che ringraziamo, si arricchisce di un ospite proveniente dal mondo sportivo e televisivo che siamo certi piacerà molto al nostro pubblico. Raccontare il calcio e lo sport ben oltre il solo gesto tecnico può essere un modo per parlare anche di altro, di sudore, fatica, complicità... insomma di vita".

L’appuntamento è fissato per mercoledì 6 settembre alle ore 21 presso il Parco del Castello di Formigine. L’ingresso è gratuito.

In caso di maltempo l’iniziativa si terrà presso l’Auditorium Spira mirabilis, via Pagani 25.