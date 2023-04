Fabio Concato a Modena in "Musico ambulante Tour"

Fabio Concato si esibirà giovedì 27 aprile al Teatro Storchi di Modena in "Musico ambulante Tour", con inizio alle ore 21.00.

Fabio Concato è nato a Milano nel 1953. Pubblica il suo primo album, STORIE DI SEMPRE, nel 1977: in quel disco è contenuta "A Dean Martin", scherzosa presa in giro del cantante americano che si fa apprezzare per la sua vena ironica e originale. L'anno successivo segue SVENDITA TOTALE, secondo album che prelude ad un cambio di etichetta. Concato firma con la Philips e nel 1979 pubblica ZIO TOM, album che vede la partecipazione dell'armonicista Thoots Thielemans. Passano tre anni prima che Concato decida di ripresentarsi al pubblico con un album omonimo: FABIO CONCATO è un successo, grazie al brano - tuttora assai programmato dalle radio - "Una domenica bestiale". È l'inizio di una fase artistica molto fortunata, che prosegue con FABIO CONCATO (1984), album che conquista il doppio disco di platino (200 mila copie) e rende popolari canzoni come "Guido piano", "Rosalina" e "Fiore di maggio", e SENZA AVVISARE (1986), disco d'oro già in prenotazione. Nel 1988 Concato pubblica un singolo, "051/222525", i cui proventi sono destinati a mantenere in vita il servizio del Telefono Azzurro, allora minacciato di chiusura. Nel 1990 esce un nuovo album, GIANNUTRI, che Concato registra a Parigi sotto la guida di Phil Ramone; un disco di caratura internazionale, seppure ispirato alla vista della bellissima isola del Tirreno. Una raccolta di successi datata 1991, PUNTO E VIRGOLA, separa GIANNUTRI dal suo successore, l'album del 1992 IN VIAGGIO, in occasione del quale Concato scrive un brano con Pino Daniele, "Canzone di Laura".