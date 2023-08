Acrobazie aeree sui cieli di Pavullo, lo spettacolo del Campionato Europeo

E’ in programma dal 3 al 17 settembre la 22° edizione del Campionato Europeo di Volo acrobatico FAI – European Aerobatic Championship, un campionato europeo di acrobazia aerea classe illimitata, la più evoluta del settore, la più spettacolare. Dopo una prima fase di prove, è fissata per il 9 settembre la cerimonia di apertura del Campionato con le gare ufficiali a partire dal 10 settembre.

Le gare si svolgeranno presso l'Aeroporto Civile Statale "G. Paolucci" a Pavullo nel Frignano, dove è stato creato un cubo acrobatico che interessa la zona a est dell'Aeroporto. Si svolgeranno, quindi, sul cielo campo dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 per ogni giorno di allenamento e gara. Sarà un spettacolo continuo, uno show emozionante e coinvolgente; un evento che sarà ricordato per lungo tempo

Ogni giorno i piloti si cimenteranno in figure acrobatiche sopra i cieli dell’aeroporto. Ogni equipaggio avrà un tempo massimo per eseguire le evoluzioni col proprio velivolo. Toccherà ai giudici assegnare i punti per ogni esibizione. Le gare si concluderanno il 16 settembre con premiazioni e cerimonia di chiusura in piazza Montecuccoli, a cui seguirà – anche in questo caso - una serata di intrattenimento.

I partner principali e organizzatori delle due manifestazioni sportive sono Aero Club Italia, Aereo Club Pavullo, Fai, Enac, Coni Emilia-Romagna. Fondamentale, sia per i campionati in programma che per gli eventi collaterali, il supporto di tutti gli altri partner: Regione Emilia-Romagna, Sport Valley, Provincia di Modena, Comune di Pavullo, Comune di Modena, Unione dei Comuni del Frignano, Camera di Commercio di Modena, Fondazione di Modena, Confindustria Emilia, Confcommercio, Confesercenti, Lapam, Cna, Azienda USL di Modena, Associazione sportiva dilettantistica ‘Aeroporto Verde’, Croce Verde Pavullo, Rotary Club del Frignano e tutti gli imprenditori locali.