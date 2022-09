Famiglie al Museo, viaggio tra gli antichi mestieri al Rosso Graspa

In occasione della giornata nazionale delle Famiglie al Museo, una visita animata al museo Rosso Graspa per riscoprire la società contadina di Castelvetro di Modena tramite foto e attrezzature di una volta.

Vieni a conoscere insieme alla tua famiglia le storie dei mestieri antichi. Un piccolo viaggio nella società contadina degli anni Trenta.

Conosceremo insieme i personaggi che ci accompagneranno durante la visita e giocheremo ad una divertente caccia al particolare all’interno del museo.

Grazie ad un gruppo di card con gli ingrandimenti di alcuni particolari assoceremo l’immagine alla giusta attrezzatura o fotografia.



Costo: € 12,00 a bambino. Orario: Domenica 9 Ottobre, ore 16.00. Dove: Museo Rosso Graspa, Castello di Levizzano Rangone, Via C. Cavedoni – Levizzano Rangone. Per info e prenotazioni: 059 758880 / info@visitcastelvetro.it.