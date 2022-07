Fananissima, torna l'appuntamento ad alta quota

Indirizzo non disponibile

La prima edizione della Fananissima dell'estate 2019 è stata fortunatissima. Per questo, il Comune di Fanano ha deciso di riproporre il format anche nell'estate 2022. L'evento, che abbraccia street food, musica e mercatini, si terrà in centro storico. A seguire il programma completo

Venerdì 29 luglio

Dalle ore 18 apertura stand gastronomici con food truck festival

Dalle ore 21 concerto di Orchestra Mirko Casadei

Sabato 30 luglio

Tutto il giorno in Centro Storico mercatini e food truck festival.

Dalle 22.30 in Piazza della Vittoria musica con Dj Mattio, Reggia e Thomas Serafini.

Domenica 31 luglio

Tutto il giorno in Centro Storico mercatini e food truck festival

Dalle 21 in Piazza Corsini concerto di Non Siamo Mica Gli Americani, cover band di Vasco Rossi