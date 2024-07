Due giorni con l'oro nero d'alta quota: torna "Fanano città del Mirtillo"

Appuntamento con la due giorni dedicata al "Mirtillo Nero dell'Appennino Modenese" a Fanano Città del Mirtillo. Il frutto nero più prelibato e salutare, raccolto da uomini di grande volontà oltre i 1400 metri sul livello del mare, è pronto ad essere festeggiato sabato 3 e domenica 4 agosto 2024 con l'ormai tradizionale manifestazione che si ripete da diversi anni e che in quest’edizione è stata anticipata rispetto alle precedenti di fine agosto per assicurare mirtilli freschi per tutti.

Una festa ricca di eventi e iniziative, cene e pranzi durante i quali si potranno gustare piatti tipici e tante prelibatezze in cui il mirtillo sarà l’ingrediente protagonista: dall’aperitivo al dolce. E ancora bancarelle, Street Food, musica live, dj set e tanto altro. Una festa che coinvolge tutti i ristoratori e gli abitanti del paese, emozionante e ricca di divertimento. Anche il paese si colora di viola e potrete godervi un’atmosfera unica ed immergervi a pieno nel vivo della festa.

Oltre ai mercatini, presenti tutto il giorno in centro storico, il Parco della Canonica ospiterà "Mirtillandia", giochi e gonfiabili per i più piccoli. Sempre ai bambini è dedicato l'appuntamento in programma domenica alle 17 in Corte Marcante "Una montagna di storie": una pesca poetica con Elena Musti a cura del Sistema Bibliotecario del Frignano.

Domenica sera invece, in Piazza Corsini dalle 18, appuntamento con Andrea Barbi e il suo show “Mo pensa te”. A seguire musica con dj Mess.