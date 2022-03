Giornate FAI 2022, i Monti della Riva e la storia di Felix Pedro

Il Museo dei Monti della Riva: Linea Gotica e Felix Pedro, si trova a Trignano, frazione di Fanano, al confine con la provincia di Bologna. Il centro storico è rappresentato dalla piazza Faribanks (in onore della cittadina alaskana fondata da Felice Pedroni) su cui si affacciano la chiesa e alcune case, poco distante la collinetta dove sorgeva il castello (non più esistente). Da Trignano la vista spazia a nord per tutta la vallata del fiume Leo/Panaro, mentre a sud-est è circondata dai Monti della Riva, ricoperti di castagneti, dove durante l'ultima guerra passava la Linea Gotica.

L'apertura del Museo avviene solo nei mesi estivi, o per gruppi su prenotazione. La particolarità e la caratterizzazione dei temi trattati, e il posizionamento del museo proprio nei luoghi dove si svolge la storia di Pedroni e della Linea Gotica, danno la possibilità al visitatore di immergersi non solo visivamente nelle vicende storiche. La visita guidata inizia da piazza Fairbanks da dove si gode un'ottima vista sui monti della Riva e da dove si può vedere la casa natale di Felice Pedroni. Dopo di ché si entra nel museo dove la guida illustrerà dapprima la sezione dedicata alla storia di Felix Pedro, poi, al piano superiore, racconterà le vicende storiche legate alla Linea Gotica dei Monti della Riva e illustrerà la storia di alcuni oggetti rinvenuti e di alcuni personaggi raccontati nelle biografie presenti.

Visite sabato e domenica dalle 10 alle 17 a cura di: Apprendisti Ciceroni Istituto Istruzione Superiore "A. Paradisi", Istituto Statale di Istruzione Tecnica e Professionale "G.A. Cavazzi" e Scientifica "A. Sorbelli", Istituto Istruzione Superiore "A. Meucci", Istituto di Istruzione Superiore "G. Guarini".