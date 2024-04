"Fantastic machine", l'anteprima del documentario alla Sala truffaut insieme ad una mostra

Lunedì 22 aprile alle 21.15 in anteprima esclusiva in sala Truffaut il documentario prodotto da Ruben Östlund “Fantastic Machine” (Danimarca/Svezia 2024, 98') di Axel Danielson e Maximilien Van Aertryck: un viaggio divertente e illuminante nella storia delle immagini. Dopo aver conquistato il pubblico e le giurie dei festival di mezzo mondo, il film approda in Italia con la voce narrante di Elio Germano.

Per l'occasione dalle 20.30 ci sarà un'esposizione di fotocamere e attrezzature antiche della collezione di Giuliano Marmiroli fotografo di Foto Vip

Dalla camera oscura a Instagram, passando per cinema, televisione e Youtube, “Fantastic Machine” smaschera le bugie che si nascondono dietro le immagini. Un caleidoscopico selfie collettivo capace di far ridere e riflettere.

Costituito da un collage di video di social media, clip di notizie e molti filmati storici, il documentario esplora come l’umanità ha manipolato l’immagine in movimento per propagare la propria verità e ottenere qualche tipo di beneficio. Un film divertente, dinamico e riflessivo che funziona sia come testimonianza storica sia come studio sociale dell’umanità. I registi utilizzano una miriade di contrasti, alcuni evidenti e altri più sottili, che ci permettono di comprendere il potere che può avere la creazione di contenuti e la loro alterazione.