A Bomporto torna "Fantasticamente": un viaggio nel fantasy tra narrazioni, giochi e scrittura elfica

La Biblioteca comunale J.R.R. Tolkien di Bomporto apre le sue porte spaziotemporali per condurci in un'altra dimensione: sabato 6 aprile torna, infatti, “Fantasticamente”, la manifestazione tutta dedicata al fantasy che giunge quest'anno alla sua seconda edizione.

Il programma si apre alle 10 con “Creature magiche e dove trovarle”, narrazioni adatte ai bambini dai 6 ai 10 anni a cura di Sara Grassilli della Cooperativa Open Group (prenotazione obbligatoria). Momo è l'opera più famosa di Michael Ende dopo La storia infinita ed è al centro della narrazione d'autore in programma alle 17.30, a cura di Simone Maretti. Racconto fantastico sull'importanza del tempo e sulla ricerca della felicità, Momo presenta diverse chiavi di lettura, risultando adatta a un pubblico tanto di ragazzi quanto di adulti.

Dalle narrazioni, il viaggio nel fantasy continua con i Giochi da tavolo proposti dall'Associazione “Play Res” con inizio alle 15.30 e adatti, anche qui, a ragazzi e adulti.

In collaborazione con l'Associazione Italiana Studi Tolkeniani, alle 15.30 c'è il Laboratorio di scrittura elfica condotto da Roberto Fontana, profondo conoscitore dell'opera di Tolkien e, a sua volta, autore e saggista di fantasy noto sia in Italia che all'estero. Il workshop è l'occasione per imparare a scrivere il proprio nome usando i caratteri elfici che, ideati da Tolkien, prendono il nome di Tengwar (obbligatoria la prenotazione).

Completano l'evento tre mostre a tema: Le illustrazioni fantasy di Davide Romanini (iniziativa in collaborazione con Associazione Italiana Studi Tolkeniani), i Costumi delle opere fantasy a cura di Christina Verardo e il nuovo specchio di Galadriel, installazione fantasy dell'artista bomportese Daniele Cioffo.

Tutti gli eventi, a ingresso gratuito, si tengono presso la Biblioteca “J.R.R. Tolkien” di via Verdi, 8/A a Bomporto. Informazioni e prenotazioni: cultura@comune.bomporto.mo.it, 059 800726 o WhatsApp al 348 5294579.