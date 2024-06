Le farfalle di Michael Gambino 'volano' alla Marco Bertoli Art Consulting

Sono una ventina le opere che verranno esposte dal 7 giugno al 27 giugno 2024 presso Marco Bertoli Art Consulting a Modena e rappresentano rarefatti e tridimensionali addensamenti di farfalle di carta (riproducenti specie realmente esistenti in natura), pazientemente ritagliate a mano e appuntate su tela con spilli, che definiscono i confini geografici labili e sfuggenti della sua inedita e personale cartografia del mondo, fatta di evanescenti composizioni di impalpabili miniature, accostate con una spiccata sensibilità cromatica. La mostra inaugura giovedì 6 giugno dalle 18 alla presenza dell'artista e del curatore Marco Bertoli. ?

Questa effimera e volatile composizione sfuma verso l’infinità del vuoto in scie evanescenti, talvolta si dispone in vortici e spirali intorno a libri d’epoca, posti su uno sfondo neutro che si accende di bagliori luminescenti al buio, in omaggio al fenomeno naturale della bioluminescenza. Gambino, attento osservatore del mondo e memore degli studi compiuti in chimica e biologia, ha saputo far proprio l’affascinante fenomeno della bioluminescenza traducendo un fenomeno naturale in qualcosa di trascendentale. Ha dato così vita a opere che hanno una duplice valenza visiva e una doppia possibilità di lettura: la prima con la luce diurna e l’altra con la visione notturna.

La farfalla, simbolo dell’effimero e della metamorfosi diventa per l’artista caresino una chiave di lettura, un elemento che collega il microcosmo con il macrocosmo, archetipo nuovo di rappresentazione della realtà, nella sua complessità solo apparentemente disordinata e contraddittoria in un approfondimento continuo di concetti come quelli di mutazione, confine, territorio, cultura e identità. “Con questa mostra ho voluto celebrare i miei 40 anni di art advisor, un lavoro impegnativo che negli anni ho portato avanti con grande passione e professionalità” spiega Marco Bertoli, curatore della mostra. Art Advisor, titolare e socio fondatore dello studio di consulenza MB Art Consulting, oltre che esperto d'arte da oltre trent'anni, dal 2005 Marco Bertoli collabora, tra le altre cose, con la Casa d'aste Christie's a New York e Londra.

L'artista

Michael Gambino nasce a Varese nel 1988. Dopo avere approfondito gli studi in Scienze e Biologia diplomandosi come Tecnico Chimico Biologo, frequenta l’Accademia di Belle Arti di Brera dove si diploma nell’ambito delle Arti Visive. Ha esposto in gallerie prestigiose, sia all’estero che in Italia. Ha partecipato alle principali fiere nazionali e internazionali: Artefiera Bologna, ArtVerona, ArtLondon, ST-ART. Foire Européenne d’Art Contemporain di Strasburgo, Art Karlsruhe. È stato inoltre invitato a realizzare un logo rappresentativo per la candidatura di Roma a sede dei Giochi Olimpici del 2024. Vive e lavora a Varese.