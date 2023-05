"Siamo fatti Di-Versi perché siamo poesia" all'Auditorium Spira Mirabilis

“Siamo fatti Di-Versi perché siamo poesia”: questo il titolo dell’appuntamento in programma sabato 13 maggio alle 20.45 presso l’Auditorium Spira mirabilis di Formigine (via Pagani 25). L’evento, a cura dell’Associazione Mete aPerTe in collaborazione con il Centro per le famiglie del Distretto Ceramico, Associazione Bloved Bimbi Amati APS e Associazione Il Flauto Magico, vedrà salire sul palco Guido Marangoni che, accompagnato dal pianista Nicola De Agostini, proporrà al pubblico uno spettacolo di immagini, musica e parole dove, con leggerezza, racconta la bellezza e la potenza della diversità di ogni essere umano.

A ingresso libero, l’iniziativa, realizzata insieme a Demea Eventi Culturali, si inserisce nel programma della 13esima edizione del “Caregiver Day” ed è patrocinata dal Comune di Formigine.

Guido Marangoni, ingegnere informatico, è padre di Marta, Francesca e Anna; quest’ultima nata con la sindrome di Down. Autore dei libri “Anna che sorride alla pioggia”, “Come stelle portate dal vento” e “Universi di-versi”, nel 2002 fonda l’IT Company amani.it. Specializzato nello sviluppo di app, nella sicurezza informatica e nella tutela dei minori on-line, è appassionato di musica, teatro e scrittura; tanto da iniziare a salire sul palco nel 2007 e non smettere mai. Speaker ufficiale al TEDx prima nel 2015 con il talk “La potenza della fragilità” e poi nel 2018 con “La fragilità nell’imbarazzo nasconde una nuova speranza”, gestisce la pagina Facebook “Buone notizie secondo Anna” con più di 70mila followers e contenuti da milioni di visualizzazioni. Parallelamente a queste attività, Marangoni collabora con la rubrica settimanale “Buone notizie secondo Anna” del Corriere della Sera e insegna informatica al corso di Laurea in Comunicazione all’Università di Padova.

Mete aPerTe è un’Associazione nata nel 2009 con l’obiettivo di offrire attività volte al raggiungimento del maggior grado di autonomia possibile per i ragazzi “speciali”. Un percorso fatto insieme a 10 educatori, 1 pedagogista e 1 psicologa che sostengono la crescita dei ragazzi affiancandoli nelle sfide quotidiane. Motto dell’Associazione sin dalla sua fondazione è “Ciascuno cresce solo se sognato”, a simboleggiare l’importanza di sognare sempre più in grande. Tante le attività proposte da questa importante realtà del territorio, tutte con l’obiettivo di aiutare i ragazzi a sviluppare autonomie sociali, personali e relazionali.