La "favola vera" di Adriana Lodi in uno spettacolo in scena a Modena

Prende il via, proprio da Modena, il 16 dicembre alle ore 16.30 (nella Sala Bergonzoni della Casa delle donne - strada Vaciglio nord n. 6), una serie di spettacoli sulla figura di Adriana Lodi, promossi dall’Associazione Youkali APS, nell’ambito di Stra900ER, per raccontare le donne del nostro territorio. Adriana Lodi, nella sua autobiografia, racconta la sua lunga e appassionante attività politica tra Bologna e Roma, le lotte sindacali e l’attività legislativa per affermare i diritti delle donne, dei minori e dei/delle cittadini/e. Lo spettacolo sarà preceduto, alle ore 16, alla Casa delle donne, da una presentazione a cura di Laura Branca e Caterina Liotti, Centro documentazione donna.

“Adriana Lodi: raccontami una favola vera” è promosso da Associazione Culturale Youkali APS e Centro documentazione donna, in collaborazione e con il contributo di Cgil e sindacato pensionati Spi Cgil di Modena. Lo spettacolo, a ingresso gratuito, debutta in prima assoluta a Modena alla Casa delle Donne (sala Bergonzoni - via Vaciglio Nord, 6) alle ore 16.30. La drammaturgia è di Laura Branca, regia Simona Sagone, attrici Simona Sagone e Sara Graci, polistrumentista Mirco Mungari.

Lo spettacolo

Dalla biografia alla scena. Si accendono le luci due donne: un’anziana Lodi e una giornalista si trovano in casa dell’onorevole per scrivere “la favola vera”.

Tra domande e risposte, man mano si ricostruisce la storia del nostro paese tra gli anni ‘60 e fino al ‘92, anno in cui Lodi lascerà la vita politica attiva. Uno spettacolo al contempo ricco di fatti, ma anche emotivamente coinvolgente. Uno spettacolo con una narrazione semplice e diretta che svela una recente storia troppo poco ricordata.

Adriana Lodi classe 1933, prima assessora nella giunta Dozza, poi nella giunta Fanti ha aperto e avviato i primi nidi pubblici e comunali a Bologna. Era nel 1969. Lo stesso anno è stata eletta deputata tra le fila del PCI. Arrivata a Roma ha lavorato con grande slancio per affermare e consolidare gli asili nido anche a livello nazionale attraverso l’approvazione della legge 1044, legge pubblicata in gazzetta il 6 dicembre del 1971.

“Gli asili nido c’erano già ai miei tempi. Si chiamavano Onmi (opera nazionale maternità italiana) ma erano servizi, aperti durante il fascismo, che erano destinati alla sola cura dei bambini quando le madri erano costrette ad andare a lavorare. Li ho sperimentati io stessa con mio figlio e ho capito che si doveva cambiare questo servizio che non considerava il benessere e lo sviluppo dei bambini in maniera adeguata. Quando sono stata eletta assessore ho avuto la possibilità di aprire nidi. Per farlo ho studiato i modelli già presenti in Italia, i nidi aziendali di Olivetti e le scuole Montessori, e poi grazie ad un cugino ho avuto la possibilità di visitare i nidi di Stoccolma. Un’esperienza fantastica! Ho importato il modello anche a Bologna.”

Racconta Lodi nella sua autobiografia “Raccontami una favola vera”, pubblicata da Bacchilega e scritta insieme alla giornalista Laura Branca, la sua battaglia per avviare i primi nidi e molte altre lotte per affermare politiche mirate al sostegno dell’infanzia e dei più fragili in generale, lavorando a più testi legislativi che hanno mutato definitivamente i diritti delle persone: legge sul divorzio, legge sulla maternità, sui nidi, legge sui consultori.

Caterina Liotti – Centro documentazione donna - sottolinea: "Biografie come questa di Adriana Lodi, sono importanti nella trasmissione alle giovani generazioni della storia delle donne: ci parlano di scelte, sacrifici, passioni, ideali che hanno animato la militanza sindacale e l’impegno politico nelle istituzioni per realizzare una società più giusta per tutti, dove le donne potessero avere il diritto di autodeterminarsi e di costruire i propri percorsi di vita".

“La Cgil e lo Spi hanno scelto quest’anno di dedicare – afferma Aurora Ferrari della segreteria Cgil Modena - a tutti le iscritte e gli iscritti, alle pensionate e ai pensionati un’iniziativa per dare visibilità a una storia esemplare come quella della sindacalista Adriana Lodi impegnata per tutta la vita nella conquista dei diritti delle lavoratrici, ancora oggi messi continuamente in discussione soprattutto per le lavoratrici madri”.

Simona Sagone che ha messo in piedi lo spettacolo spiega la nascita della messa in scena e in qualità di presidente dell’Associazione Youkali APS, che sempre si batte per i diritti delle donne, ricorda: "Una favola vera alla cui realtà la stessa protagonista a volte arriva a dubitare confrontando quel tenace lavoro di tessitura di accordi tra diversi schieramenti attuato nelle commissioni parlamentari della cosiddetta prima Repubblica, con l'attuale muro contro muro degli schieramenti politici in cui "ci si parla l'uno sulla testa dell'altro per non ascoltarsi", come dice Lodi nelle parole riportate dall'autrice della drammaturgia Laura Branca. Gli accordi che, nella tanto vituperata prima Repubblica, hanno portato a leggi importanti per tutte le donne come: la riforma del diritto di famiglia, la legge sui nidi, sui consultori, sul lavoro a domicilio, su divorzio e aborto, oggi forse non sarebbero possibili perché manca una visione condivisa di politiche per favorire l’autodeterminazione delle donne e delle ragazze, non si riescono a portare avanti politiche per tutte che valgano quindi per ciascuna. Una parte del Paese sostiene che se una donna emerge e arriva a posizioni apicali, vi giunge per i suoi meriti personali e non incoraggia che, giunta al vertice, si occupi di rendere il potere raggiungibile a tutte le altre, tendendo piuttosto a preservarlo per gli eletti della propria parte perpetuando una visione del mondo patriarcale. Adriana Lodi, insieme alle donne che con lei hanno lottato dentro e fuori dal parlamento, hanno avuto forte una visione del “noi” e del “per tutte” avendo il coraggio anche di non rivendicare per sé successi ottenuti con un lavoro collegiale. Questo mi ha colpita leggendo la drammaturgia propostaci da Laura Branca, da cui la decisione di portare in scena la sua storia narrata al nipote scomparso da bambino e, attraverso di lui, a tutti i giovani che credono che la politica sia solo una cosa sporca e non credono più alla possibilità che attraverso l'attività politica si possano attuare leggi volte al bene comune."

Lo spettacolo in prima a Modena rientra nel progetto STRA ‘900 ER 3° edizione: figure di donne del Novecento in Emilia-Romagna, sostenuto da Regione Emilia-Romagna, a cura di Associazione Culturale Youkali APS che vede come partner il Centro documentazione donna Modena, la Fondazione Argentina Altobelli, e si realizza in collaborazione con AICS Bologna, Radio Città Fujiko, Fondazione 2000, con il patrocinio di AIB (Associazione Italiana Biblioteche) per il concorso letterario “Oggi racconto io: figure di donne del ‘900 in ER”.

Il cartellone di STRA ‘900 ER 3° edizione: figure di donne del Novecento in Emilia-Romagna ha previsto spettacoli a sfondo storico dedicati alla storia delle donne, un concorso letterario centrato su figure di donne del ‘900 nate o vissute in Emilia-Romagna con premiazione il 21 dicembre a Palazzo d’Accursio, 7 podcast biografici per ricordare donne dalla vita straordinaria che hanno lavorato per i diritti di tutte e per l’accesso delle donne a ogni tipo di professione.

Prenotazioni e informazioni: Associazione Culturale Youkali APS 333.4774139 – info@youkali.it.