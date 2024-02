"La Favola di Via Orfeo" il libro di Rebecca Majolino alla biblioteca Ubik

"La Favola di Via Orfeo" il nuovo libro di Rebecca Majolino viene presentato al pubblico sabato 10 febbraio alle 17,30 presso la Libreria UBIK di Modena.

Il libro è un viaggio che comincia con I passi perduti di André Breton, che introducono il tema del vagare tra i ricordi, i propri pensieri-sms e le vie di Bologna: forse la protagonista più autentica del testo. La vicenda si snoda tra le vie del centro, dove si aggirano i passi perduti della voce narrante, in cerca del vento dell’eventualità. Il testo è scritto sotto forma di fogli recapitati a uno sconosciuto affascinante che l'autrice avrebbe incontrato casualmente a Bologna, in un bar che frequentava spesso. Il titolo è "La Favola di Via Orfeo". Si tratta di un testo ricco di poesia e di passione ma anche di dettagli della città che è il punto di incontro tra realtà e narrazione.

Aspetto originale: l’ipertestualità. Questa è una caratteristica intrinseca di tutti i lavori di Rebecca: scrivere inglobando spontaneamente nel testo riferimenti a opere, arie musicali, luoghi, quadri e tutto quello che la sua mente percepisce probabilmente come realtà espansa, lasciando al lettore una scia di stimoli che si possono recepire passivamente – ci si accontenta di leggere il racconto – o attivamente: si vivono i riferimenti, ascoltando la musica, guardando le immagini dei quadri o ritrovandoli con la memoria se già si conoscono.

L'evento è a ingresso gratuito.