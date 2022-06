"Favolacce" al cinema sotto le stelle della Polisportiva Villa d'Oro

“Favolacce” dei fratelli D’Innocenzo, l’acclamato film interpretato da Elio Germano è al centro del secondo appuntamento della rassegna “Cinema sotto le stelle” che tra giugno e luglio trasformerà il cortile esterno della Polisportiva Villa d’Oro di Modena in uno spazio di incontro, socialità e cultura a cura dell’associazione Città Futura, in collaborazione con Arci Modena e con il sostegno della Fondazione di Modena.

Giovedì 30 alle 18.30 aperitivo a prezzi popolari e concertino live con Giummo e poi, alle 21.30, sarà proiettato il film, presentato a Berlino dove è stato premiato come miglire sceneggiatura: una favola nera che racconta le dinamiche che legano i rapporti umani all’interno di famiglia e comunità, dove rabbia e disperazione sono pronte a esplodere. Le proiezioni sono ad accesso libero fino a esaurimento posti, a partire dalle 20.45. L’ingresso è gratuito con tessera Arci. Il cortile interno della Polisportiva Villa D’Oro di Modena è in via del Lancillotto 10/12. Per info: www.arcimodena.org, fb e Instagram Città Futura e Arci Modena. La rassegna prosegue il 14 luglio con “Tutta la vita davanti” di Paolo Virzì, sempre alle 21.30 dopo aperitivo e concertini, che narra, attraverso lo sguardo di una giovane laureata in filosofia in cerca di lavoro, la società contemporanea e il precariato. Con Isabella Ragonese, Sabrina Ferilli, Valerio Mastandrea ed Elio Germano.