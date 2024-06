Storie di sport, di sfide e corse controvento con Federico Buffa e lo spettacolo "Ribelli"

Appuntamento a Sestola con lo spettacolo "Ribelli!" di e con Federico Buffa, al Cinema Belvedere il 20 luglio alle 21.15. Un vecchio studio radiofonico, uno speaker, vecchio come lo studio, che fa la sua ultima trasmissione notturna... Con lo speaker, un pianista... da sempre... L’ospite dell’ultima trasmissione si chiama Federico Buffa.

E così Federico Buffa, in una intervista teatrale condotta da Marco Caronna, racconta storie di sport, disseminate nel passato e ispirazioni per presente e futuro. Si raccontano i “Ribelli”: quelli che hanno corso controvento, che hanno accolto sfide che andavano ben oltre i recinti di un campo, di un cronometro o di un canestro. Sono i diseguali, gli inadeguati al quieto vivere, gli incespicanti, quelli che, pur seguendo le regole del gioco, hanno usato il gioco per scrivere nuove regole. Così figure di atleti, l’eredità spezzata tra Michael Jordan e Kobe Bryant, l’Olimpiade assurda di Eric Moussambani, i chilometri di strade percorse da Buffa tra campi polverosi e leggende d’Argentina, l’incontro con Tommie Smith che diventa teatro.

Un racconto attraversato dalla musica, da canzoni o temi che amplificano le parole dette e portano il linguaggio verso altri territori. “Ribelli!” diviene così una sorta di teatro-canzone che porta sul palco facce, imprese, cadute, rinascite... Il tutto tenendo sempre fissa la guida di coloro che seguono la musica, armonia tra parola e suono. E sempre con l’idea che tutto quello che si fa, si racconta, si vive, potrebbe essere per l’ultima volta... Buffa risponde a domande, ad immagini, a suggestioni di musica, il dialogo diventa monologo, canzone, fotografia di un tempo. E lo sport dimostra ancora una volta che si può narrare, si può cantare, che arriva spesso dove le storie delle partite, delle imprese, incrociano le storie degli esseri umani.

Info biglietti: https://www. ticketsms.it/event/Ribelli- Spettacolo-di-e-con-Federico- Buffa-Sestola-Cinema-Teatro- Belvedere-20-07-2024