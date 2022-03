Felicia Kingsley presenta “Non è un paese per single” a Carpi

Allo Spazio Incontri del Museo Diocesano, in Corso Fanti 44, prenderà il via domenica 3 aprile “Incontri d’Inchiostro”, una rassegna letteraria condotta e curata da Francesco Natale che vedrà coinvolte penne note della letteratura italiana. Il 3 aprile alle ore 16.00 sarà ospite Felicia Kingsley, autrice da oltre mezzo milione di copie, che presenterà il nuovo libro edito da Newton Compton Editori “Non è un paese per single”.

"Si tratta di una rassegna letteraria rivolta a tutti, ma che ha un occhio di riguardo per il pubblico più giovane", spiega Francesco Natale. "Tutti gli autori protagonisti godono di fama nazionale. “Incontri d’Inchiostro” sarà un modo per portare le grandi autori nella nostra città. L’obiettivo del progetto è anche quello di invogliare i ragazzi alla lettura", prosegue il conduttore.

L’accesso agli eventi è gratuito senza obbligo di prenotazione. Necessario indossare la mascherina ed essere in possesso del Super Green Pass.