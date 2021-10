Danza, la "Felliniana" va in scena al Teatro Fabbri di Vignola

Va in scena sabato 16 ottobre 2021 alle ore 20.30 al Teatro Fabbri di Vignola, per la rassegna di danza della Fondazione Teatro Comunale di Modena, Felliniana, spettacolo creato nel contesto delle Celebrazioni per il Centenario di Federico Fellini dalla coreografa Monica Casadei per la sua compagnia Artemis Danza. La piccola rassegna dedicata dalla danza italiana al Teatro di Vignola proseguirà i due sabati successivi 23 ottobre con Dreamparade della Compagnia Opus Ballet e il 30 con Blu Infinito di eVolution dance Theatre.

Sulle musiche indimenticabili composte per la pellicola da Nino Rota, la compagnia porta in scena i personaggi felliniani più emblematici, che immersi in un mondo onirico e colorato danno vita ad uno spettacolo surreale, ad un teatro dell’illusione. “Un’idea di mondo in cui la diversità è ricchezza, la poesia è nutrimento e dove tutti gli esseri umani -spiega la regista - con le loro fragilità e divergenze possono sentirsi liberi, benvoluti perché per ognuno di loro il grande Maestro ha disegnato un posto nella giostra della vita”.

Dopo una formazione internazionale, Monica Casadei ha fondato 1994 in Francia Artemis Danza, con la quale si è trasferita in Italia nel 1997 dando vita a un’intensa attività di produzione. Dal 1998 al 2007 la Compagnia è stata in residenza alla Fondazione Teatro Due di Parma e Reggio Emilia, dal 2014 è in residenza artistica al Teatro Comunale di Bologna. Ad oggi Monica Casadei ha realizzato più di quaranta creazioni per la Compagnia per un’équipe stabile che conta dai 10 ai 15 elementi, e con Artemis Danza si dedica al sostegno degli artisti associati con un progressivo incremento delle produzioni di giovani coreografi; tra questi, Francesco Colaleo e Maxime Freixas, Vittorio Colella, Filippo Stabile, Andrea Dionisi, Valeria Muccioli/Vincenzo Pedata/Clio Gaudenzi. Dal 2005 Monica Casadei si dedica alla realizzazione di Artemis Incontra Culture Altre (AICA), un progetto di residenze artistiche e tournée della Compagnia all’estero (Brasile, Cuba, Messico, India, Turchia, Vietnam, Corea, Giappone, Indonesia, Singapore, Filippine, Malesia, Russia, Sud Africa, Nigeria, Etiopia, Algeria, Tunisia, Stati Uniti, Hong Kong, Cina) che ha dato vita a spettacoli, laboratori, pubblicazioni, video, reportage e mostre fotografiche. I numerosi viaggi e soggiorni di studio hanno dato vita a prestigiose coproduzioni e debutti, fra cui Repérage (Lille, 1999), Le Manège-Scène National (Maubeuge, 2000), Festival Montpellier Danse (Montpellier, 2000), Festival Chorège (Bourges, 2000), Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis (Parigi, 2002).

Info e biglietti www.teatrocomunalemodena.it.

