Female Symphonic Orchestra Austria sul palco del Teatro Pavarotti - Freni

Prosegue sabato 11 febbraio alle 20.30 la stagione concertistica al Teatro Comunale di Modena con un’esecuzione della Female Symphonic Orchestra Austria diretta da Silvia Spinnato. In programma, oltre alla Serenata op. 16 di Johannes Brahms, due partiture della poco nota Emilie Mayer, importante compositrice tedesca di musica romantica autrice di sinfonie, ouverture da concerto, brani da camera e liederistici.

Il progetto FSOA è nato nel 2019 e consiste in un’orchestra di donne oltre che nella ricerca, scoperta e diffusione del repertorio sinfonico di compositrici sconosciute del periodo classico e romantico. Le musiciste dell’Orchestra Sinfonica Femminile Austriaca restituiscono alle compositrici storiche la loro voce riscoprendo ed eseguendo i loro capolavori. Il progetto è stato fondato dalla direttrice d’orchestra Silvia Spinnato ed è sostenuto dal comune e dalla regione di Salisburgo e da importanti personalità come la scrittrice Hera Lind ed il direttore d’orchestra Hans Graf. Il progetto ha la missione di colmare questa lacuna tuttora profonda nel settore della musica classica.

Nel settembre del 2021 l’orchestra ha eseguito in prima assoluta il Concerto per violino e la Sinfonia in fa minore di Mathilde Kralik von Meyrswalden nell’ambito dell’Internationalen Brucknerfest a Linz. L’evento è stato salutato dal pubblico e dalla stampa come “una riscoperta sinfonica sensazionale” (Giornale dell’Alta Austria). Nel luglio 2022 l’orchestra è stata invitata dal Promenade Festival di Innsbruck. FSOA, che è diventata anche una casa editrice, non solo esegue il repertorio delle compositrici ma ne scopre i manoscritti e li trascrive affinché ogni orchestra possa eseguirli in futuro. Nel 2022 il progetto è stato premiato dall’Associazione culturale della Regione di Salisburgo fra le migliori iniziative culturali e Silvia Spinnato ha ricevuto il premio Vittoria Alata dalla Fidapa per il suo impegno musicale.

Diplomata al Mozarteum di Salisburgo, Silvia Spinnato ha diretto fra tante altre l’orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, la Mozarteum Orchester di Salisburgo, l’Orchestra del Teatro Verdi di Trieste, l’Orchestra del Teatro Bellini di Catania, l’Orchestra Filarmonica Italiana, l’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo, l’Orchestra Sinfonica Siciliana e la Philharmonie Salzburg.

Biglietti, da 9 a 25€ salvo riduzioni. Biglietti online, presso la biglietteria del Teatro, o telefonando allo 059 2033010. Info www.teatrocomunalemodena.it.