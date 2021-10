Féra di Curiàus. La prima delle Fiere d’Ottobre di Sassuolo

Con la “Féra di Curiàus” inizierà domani, domenica 3 ottobre, l’edizione 2021 delle Fiere d’Ottobre di Sassuolo con un ricco calendario di appuntamenti che toccherà cinque fine settimana consecutivi.

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con Sgp, Pro Loco Sassuolo, Comitato Commercianti del Centro Storico, circoli, associazioni, parrocchie, comitati e singoli negozianti, ha realizzato un ricco programma di appuntamenti ed eventi che coinvolgono tutta la settimana e che hanno nel week end, la domenica in particolare con l’avvio affidato al mercato straordinario in tutto il centro storico, il momento clou.

Gli appuntamenti di domani

Vaccinazioni “in movimento”: il camper dell'AUSL alle Fiere d'Ottobre in via Battisti

Dalle ore 09 alle ore 16

Tiro con l’arco: prove aperte di tiro con l'arco con gli Arcieri Val Secchia, Campo di tiro con l’arco - Viale Ippolito Nievo (dietro alla piscina comunale) dalle ore 9 alle ore 12

Rassegna di auto e moto, in viale XX Settembre tutto il giorno

Rassegna Fiere a Teatro - Curi_Osare: performance teatrale a cura di Quinta Parete in piazza Garibaldi nel pomeriggio

Centra il canestro in piazza - Esibizione di minibasket, a cura di Pallacanestro Sassuolo in piazza Martiri Partigiani dalle ore 15,30

Musica Sotto il Fontanazzo: WEN - Pink Floyd tribute band, a cura di JIMBAR in piazzale Roverella Ore 16,30

Fiere in Musica - Concerto Corpo bandistico "La Beneficenza", direttore Maestro Marco Stefani in piazzale Della Rosa alle 17, Prenotazioni su www.eventbrite.it

Una strada d’artisti, a cura di Gruppo Pittori Sassolesi J. Cavedoni APS in vicolo Conce

Dalle ore 9 alle ore 18,30

Spazio bimbi in piazza Libertà nel pomeriggio

Spettacoli di strada, mercatini e negozi aperti con promozioni a Cura del Comitato dei commercianti del centro storico di Sassuolo Centro Storico - tutto il giorno

L’Impresa al centro del villaggio, tavola rotonda sul ruolo dell’impresa all’interno della Comunità e della sua importanza sociale quale moltiplicatore e distributore di benessere

A cura di Fondazione LS e Amici di Fondazione LS APS con il patrocinio del Comune di Sassuolo allo Sporting Club Sassuolo - via Vandelli 25 dalle ore 19:00 alle ore 20,15

Cena di Beneficenza e Premio Sassoro 2021 - 1° edizione. Cena di raccolta fondi per Fondazione LS e Amici di Fondazione LS APS e per la mensa dei poveri di Modena Porta Aperta, con conferimento del premio Sassoro per l’impegno sociale a favore della Comunità Sporting Club Sassuolo - via Vandelli 25 alle ore 20,45