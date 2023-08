Ferragosto di cultura tra il Castello di Spezzano e il Museo della Ceramica

Indirizzo non disponibile

Martedì 15 agosto il Castello di Spezzano e il Museo della Ceramica sono aperti in via straordinaria, dalle ore 10.30 alle ore 20.00, con visite guidate gratuite alle ore 11.30, 15, 16.30 e 18, senza obbligo di prenotazione.

In serata, alle ore 21.00, nella suggestiva atmosfera della corte del Castello, si terrà il tradizionale Concerto di Ferragosto, a cura dell’associazione Amici della Musica Nino Rota, quest’anno dedicato alla musica di Burt Bacharach. Le canzoni del celebre musicista saranno interpretate da Federica Grazia, voce solista, accompagnata dall’Ensemble Nino Rota, diretto da Adriano Taccini, arrangiamenti di Mirco Bondi. Disponibile il servizio bar curato da AVF.

L’ingresso è libero e gratuito, fino a esaurimento posti. L’appuntamento rientra nella rassegna Note di Notte, che tanto successo sta riscuotendo ed è organizzato dal Comitato Fiorano in Festa, con il patrocinio del Comune di Fiorano Modenese e il sostegno di Fondazione di Modena, nell’ambito del bando “Mi metto all’opera 2023”. In caso di meteo avverso, il concerto si svolgerà nella Sala delle Vedute (99 posti) e l’accesso avverrà secondo ordine di arrivo. Per informazioni: castellospezzano@gmail.com oppure tel. 0536 833298 (negli orari di apertura del Castello. E’ possibile anche consultare il sito www.fioranoturismo.it o la pagina FB dedicata.