Ferrari 2000, spettacolo comico in piazza a Roccamalatina

Domenica 7 agosto alle ore 21 in P.zza Piemonte a Roccamalatina (MO) fa tappa il Tour del Sorriso di Andrea Ferrari con lo spettacolo comico Ferrari 2000. Protagonisti, i personaggi, i monologhi e le caratterizzazioni più divertenti del repertorio artistico dell’attore. 90 minuti di puro divertimento con Mauro il fonico, il Calcio di rigore alla moviola, l'Astrologo Cencitivo e tante altre divertenti caratterizzazioni.

Non mancheranno momenti canori e poetici in vernacolo emiliano romagnolo con liriche di Cesare Zavattini, Stefano Benni e Raffaello Baldini. Attualmente Andrea Ferrari è impegnato nella tournée estiva con due spettacoli: Non si è più sicuri di niente e Terapia di Gruppo! che ha debuttato proprio a Guiglia nel luglio scorso.

Ferrari è anche il direttore artistico della Scuola di Recitazione di Nuova Didattica Teatrale che ripartirà nel prossimo autunno e che si accinge a compiere il suo diciannovesimo anno di attività. In caso di pioggia lo spettacolo sarà recuperato domenica 8 agosto. L'accesso a P.zza Piemonte è libero e gratuito. Lo spettacolo è organizzato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Guiglia.