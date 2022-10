Modena, una giornata con la Festa delle Acli provinciali

Sabato 8 ottobre, dalle 17.00 alle 21.00, si terrà la Festa delle Acli Provinciali di Modena APS nel Cortile del Teatro Tempio in Viale Caduti in Guerra 192 a Modena (in caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà all’interno del Teatro).

Un momento per valorizzare i volontari e i circoli della Rete Acli che dopo la pandemia ripartono e promuovono le tante iniziative messe in campo. Dalle 17.00 esibizioni delle associazioni sportive dilettantistiche di US Acli Modena: dal karatè, alla vela e al ballo; stand gastronomici con le tigelle preparate dai Circoli Acli e le prelibatezze a km zero del Gas Insieme Acli. Ad accompagnare il pomeriggio la musica degli artisti di Acli Arte e Spettacolo. Un momento dedicato ai viaggi sarà curato dal CTA Acli.

Alle 18.00 incontro di approfondimento sul tema “Lavoro, Famiglia, Cura: per le donne c’è di più?” Con Emiliano Manfredonia, presidente delle Acli nazionali; Chiara Volpato, responsabile nazionale Coordinamento Donne Acli; Daniela Dondi, deputata di Fratelli d’Italia e Francesca Maletti, aclista e consigliera dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia - Romagna.

A presentare l’analisi sulla situazione modenese in merito a diritto al lavoro, maternità, pensioni, invalidità, condizioni economiche sarà Silviana Siggillino presidente delle Acli Provinciali di Modena. I dati sono stati raccolti dal 2018 a oggi dal Patronato Acli e dal Caf Acli Service Modena. Modera il dibattito Paolo Tomassone, giornalista e collaboratore de Il Resto del Carlino Modena.

Nel corso della festa vendita di biglietti della lotteria - in premio i prodotti del Gas Insieme Acli - a sostegno di un progetto di socializzazione per le signore nella terza età, estrazione alle ore 20.00 circa.