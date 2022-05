Plogging e visite guidate, la "Festa dell'Acqua" torna in Piazza Roma

Arriva in Piazza Roma a Modena, nella mattinata di domenica 15 maggio, la tradizionale “Festa dell’acqua” che propone iniziative e animazioni per i ragazzi e le loro famiglie e che si concluderà con la premiazione dei lavori realizzati dalle scuole che hanno partecipato al bando Musa “Siamo nati per camminare” e al progetto “A che gioco giochiamo”, in collaborazione con i Genitori antismog di Milano.

Il programma della festa, organizzata dal Musa-Multicentro ambiente e salute del Comune di Modena, si apre alle 9.30 con il risveglio muscolare; alle 10 tutte le persone interessate a unire una bella camminata con la pulizia della città possono partecipare al plogging “Ci penso io #aghpeinsme” ai Giardini ducali. Alle 10.30 iniziano le attività del laboratorio “GG. Gessi e giochi” e apre il punto ristoro con gelati per i bambini che partecipano all’iniziativa, offerto da gelateria Fred di piazza Roma.

Alle 11, con il titolo “La piazza ritrovata”, parte la visita guidata alla Modena città d’acqua, mentre alle 12 è prevista, appunto, la premiazione dei progetti realizzati dalle scuole.

Per tutta la mattina saranno in mostra gli elaborati grafici realizzati dalle scuole che hanno partecipato ai progetti. Sarà attivo anche un punto informativo sulla lotta alla zanzara tigre a cura dell’Ufficio diritti animali del Comune di Modena.