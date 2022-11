Legambiente, torna a Modena la Festa dell'Albero

Torna la Festa dell'Albero di Legambiente a Modena e quest'anno raddoppia i suoi numeri. L'iniziativa si svolgerà in strada Scartazza 47, alla Fossalta, presso la base Scout “La Buca”, una ex cava di argilla riconvertita a oasi naturalistica grazie al lavoro degli Scout Agesci Modena 6.



Sabato 12 novembre, dalle 14.30 alle 17.00, cittadini, Scout e volontari di Legambiente, supportati dalla consulenza specializzata dell'azienda Ecogreen Srl di San Damaso e grazie ai materiali dalla stessa forniti, prepareranno il terreno, scavando le buche e predisponendo il concime idoneo all'attecchimento e crescita delle piante.



Seguendo il consiglio degli esperti, si attenderà una settimana per lasciare ossigenare le buche. Per questo, i 100 alberi forniti gratuitamente dai vivai della Regione Emilia-Romagna saranno messi a dimora nella giornata di domenica 20 novembre, a partire dalle ore 10.30.



La Festa dell'Albero di quest'anno consentirà di mettere a dimora un centinaio di piante. Questo sarà possibile anche grazie al contributo di Federica e Marco, neosposi che hanno contribuito con una donazione all'acquisto dell'attrezzatura necessaria per le attività.



"Si tratta di u n appuntamento che, anno dopo anno, assume un’importanza sempre maggiore: il ruolo degli alberi è fondamentale per mitigare la crisi climatica contribuendo a compensare l'anidride carbonica. Gli alberi fungono inoltre da filtri biologici per gli inquinanti atmosferici e rappresentano uno scrigno di biodiversità", commentano gli organizzatori. "Gli alberi e il verde devono svolgere un ruolo sempre più importante nella rigenerazione delle nostre città. "



Le iniziative sono aperte alla partecipazione dei cittadini e delle cittadine interessati. In entrambe le giornate verrà offerto un rinfresco per rifocillare i volontari. Per informazioni è possibile contattare Legambiente Modena sui suoi canali social.