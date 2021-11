La Festa dell’Albero: una giornata speciale a Soliera

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 20/11/2021 al 20/11/2021 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Sabato 20 novembre Soliera vivrà un'intera giornata all'insegna della natura e della sensibilità ambientale, tramite una delle pratiche più rigeneranti ed efficaci per contrastare la crisi climatica. Al mattino, dalle 9.30 in poi, è prevista la distribuzione gratuita di piantine al mercato di piazzale Loschi; di pomeriggio, a partire dalle 14.30, la messa a dimora dei piccoli alberi nel bosco urbano di via Stradello Arginetto.

È un’iniziativa di Legambiente Terre d’Argine con il patrocinio del Comune di Soliera e la piena collaborazione dell’associazione Genitori dell'Istituto Comprensivo di Soliera.

L’iniziativa è aperta a tutti. Ai partecipanti vengono consigliati guanti e stivali. Chi vuole portare delle pale è il benvenuto.