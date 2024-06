A Formigine appuntamento con il 12° Memorial Leonardi: festa della birra, musica e mercatini

Un weekend lungo all’insegna dell’ottima birra, stand gastronomici, mercatini e tanta animazione e musica, all’interno dello Stadio comunale di Formigine (in via Monsignor Cavazzuti 12): per la 12esima edizione del Memorial Leonardi si è pensato davvero ad un intrattenimento a 360°. Tutti i giorni bar attrezzati, stand gastronomici con tantissime varietà di cibo e birra, anche da asporto e mercatini di artigianato artistico, per svagarsi con un po’ di shopping alternativo ed artigianale. Inoltre intrattenimenti per famiglie e bambini, photoboot e pedana 360 (presenti solo venerdì e sabato), tornei di rugby e grande spazio anche all’intrattenimento musicale.

L'evento, che si terrà anche in caso di maltempo, è organizzato da Highlanders Formigine in collaborazione con le associazioni del territorio, con il patrocinio del Comune di Formigine e con la partnership di REplay Eventi. Per informazioni e prenotazioni: 334 1375054.

Il programma

Giovedì 6 giugno dalle 19 appuntamento con “Un set d'altri tempi" con la migliore musica del passato a partire dagli anni 50 passando dal rock'n'roll al beat e dal blues al rock degli anni 70. Dalle 21 musica live con i Dago Bluse. Uno show studiato come un vero e proprio "viaggio musicale" dal blues delle origini al rock'n'roll di Memphis passando per il folk senza tralasciare qualche accenno ad autori contemporanei.

Venerdì 7 giugno dalle 19 "Musica live con I Gatti Matti". Uno show adrenalinico ed energico dove l'obiettivo è creare una vera e propria festa. I Gatti Matti propongono uno show coinvolgente che si impegna a farvi cantare, ballare e saltare con le migliori Hit che ci hanno fatto scatenare dagli anni '70 fino ad oggi. After show dj set anni 90 e voice con i Gatti Matti.

Sabato 8 giugno dalle 17 tornei di rugby con età variabile. Dalle 19 zona dedicata con artista di strada e tanto divertimento per famiglie e bambini con bolle di sapone giganti, teatro dei burattini, giochi di movimento e tanto altro. Dalle 21 musica live con Kobayashi: party band che mischia al pop il loro genere musicale preferito: il funky ma anche le contaminazioni rock e jazz fanno da apripista per uno spettacolo unico e coinvolgente. After show animazione con schiuma party, musica a 360° per tutti i gusti, dj set e voice con la mitica GiulyWitch che ogni anno fa ballare fino a tarda notte, quest’anno accompagnata da Virgi.