Secondo weekend in compagnia della Festa della Birra di Novi di Modena

"No alle guerre, sì alle birre": così si presenta al pubblico la Festa della Birra di Novi di Modena che, iniziata il 21 luglio scorso, si concluderà domenica 31 luglio 2022.

La festa, che quest'anno compie 23 anni, rinnova il suo appuntamento tra buona musica, ottimo cibo e - ovviamente - deliziosa birra artigianale. Come di consueto, l'evento si terrà presso il Parco della Resistenza di Via C. Zoldi, a partire dalle ore 19 circa.

Per scoprire il programma musicale e culinario del giorno, è consigliabile visitare la pagina Facebook "Festa della Birra Novi".