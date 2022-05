Zampa Fest, "un giorno da cani" al Parco Ferrari

"Zampa Fest - Un giorno da cani", l'evento cinofilo gratuito dedicato agli amici a quattro zampe, arriva al Parco Ferrari di Modena domenica 15 maggio.

Per l'occasione saranno presentate tutte le novità di Livisto dedicate ai proprietari di cani che amano trascorrere il tempo libero insieme ai loro animali. Sfilate, attività di mobility dog e spettacoli di dog dance: un modo per vivere una giornata speciale fatta di intrattenimento, attività ludiche e formative alle quali possono partecipare cani e padroni in relax e divertimento.