Sapori d'Autunno a Montecreto con la Festa della Castagna

A Montecreto sabato 29 e domenica 30 ottobre si svolge la 36^ edizione della tradizionale Festa della Castagna, l'evento che dal 1985 celebra il frutto simbolo dell’economia e dell'enogastronomia montana.

In programma, lungo le vie del paese, stand gastronomici con specialità tipiche della montagna, animazioni e giochi.Il programma prende il via nella mattinata di sabato 29 ottobre con l'apertura, alle ore 10.30, degli stand gastronomici all'interno del parco dei castagni e in piazza Martiri, mentre lungo via Roma e al parco dei castagni apriranno i mercatini. Dalle ore 12.00 aprirà lo stand dei borlenghi e truck food in piazza Alpini e all'interno del Parco dei Castagni si potranno degustare caldarroste, castagnaccio e vin Brulè. Durante la giornata saranno inoltre presenti animazioni varie e musica e sarà possibile visitare l'antico metato ed il mulino all'interno del Parco dei Castagni. Inoltre, sabato 29 alle ore 10. 30 al Convento Reboot di Montecreto, ci sarà la presentazione del volume curato dal professor Fabrizio Montanari, del dipartimento di comunicazione e management di Unimore, “Spazi collaborativi in azione; creatività innovazione ed impatto sociale”.

Domenica 30 dalle ore 10, riapriranno gli stand gastronomici e i mercatini e per tutta la giornata saranno presenti animazioni per bambini e musica itinerante con il gruppo Farmer’s band. Dalle ore 14.00 lungo le vie del paese, live music con i gruppi Marco Dieci live e Henry King & Miss Molly e in piazza Alpini una dimostrazione di come nasce il parmigiano reggiano. Nel pomeriggio alle 16.00 verrà consegnata la Castagna d'oro, premio assegnato a sportivi e personaggi della cultura che si sono particolarmente distinti, e che quest'anno sarà data a Rachele Barbieri, pluricampionessa europea di ciclismo su pista. Sempre nel pomeriggio, alle 17.30 ci sarà lo spettacolo per bambini e famiglie “chi ha paura delle streghe” a cura di Cajka teatro.