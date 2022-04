Ciliegi in Fiore, il programma completo della Festa a Vignola

Indirizzo non disponibile

E' arrivato uno dei momenti più attesi per Vignola e dintorni: la Festa dei Ciliegi in Fiore, dedicata alla spettacolare fioritura di queste piante lungo la valle del Panaro. La manifestazione prevede diverse attività che seguono il filo conduttore della fioritura, spaziando da mercatini alla parata dei carri in fiore.

Diverse le iniziative, lungo le vie del centro è possibile trovare stand enogastronomici, spettacoli di intrattenimento e giochi per bambini.

La manifestazione, organizzata dal Centro Studi Vignola con il supporto logistico del Comune delle Forze dell'Ordine, Protezione Civile, PA Vignola, ha le sue origini dal lontano 1970. Manifestazione con stand espositivi all'interno dell'ex Mercato Comunale, Ambulanti, Fiorai e Vivaisti, esposizione auto, Mercatino dell'Antiquariato Arte & Ingegno, sfilate diurne e in notturna dei Carri, la presentazione dell' Annuario con il Concorso copertine per l'Annuario, Borse di Studio ed il premio "Ciliegia d'Oro" conferito ad un personaggio di origini emiliano-modenesi patrocinato dalle distillerie Toschi. Si alternano il Concorso di Pittura P.G. Tassi ed il Concorso Internazionale di Poesia. Durante la Festa dei Ciliegi in Fiore, sono presenti molte altre importanti attività.

Qui è possibile scaricare il ricco programma completo degli eventi.